Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek paylaşımı: Problemi çözmeye odaklanmalıyız durum vahim

Piyasalardaki son durum herkes tarafından merakla takip edilirken ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan “Top yere düşmeden sekmez…!” paylaşımı gelmişti. Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında, “Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı.
Demirtaş, Twitter’dan yaptığı paylaşımla yeni Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e destek mesajı verdi. “Bu memleket hepimizin. Durum vahim” diye yazan Demirtaş, “Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız. Bu memleket hepimizin. Durum vahim” ifadelerini kullandı.