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Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye yalanlama! ‘Hayretle karşılıyoruz…’

Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye yalanlama! ‘Hayretle karşılıyoruz…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Mart 2024 - 13:08
Yeniden Refah Partisi’nden, AK Parti’nin “100 ilçe istediler” iddiasına yalanlama geldi.

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