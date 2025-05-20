İSPANYA’DA TÜM MOBİL ŞEBEKELER ÇÖKTÜ

İspanya, henüz dört hafta önce yaşadığı büyük elektrik kesintisinin etkilerini atlatamadan, şimdi de mobil iletişim altyapısının çökmesiyle yeni bir krize sürüklendi. Ülke genelinde Movistar, Vodafone, Orange, Digimobil ve O2 gibi büyük telekomünikasyon sağlayıcılarının hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Özellikle bazı bölgelerde acil çağrı merkezi 112’ye bile ulaşılamadığı bildirildi. ŞEBEKE ÇÖKTÜ, İLETİŞİM DURDU Aragón, Extremadura, Bask Bölgesi ve Valencia gibi bölgelerde yaşayan milyonlarca kişi hem mobil hem de sabit hatlar üzerinden iletişim kurmakta büyük sorunlar yaşıyor. Kullanıcılar internete erişememekten, çağrı yapamamaktan ve SMS gönderememekten şikâyetçi. Yaşanan kesintinin sadece belirli bölgelerle sınırlı olmadığı, kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptığı binlerce paylaşımla gözler önüne serildi. GÜNCELLEME Mİ, KRİZ Mİ? İspanyol telekom devi Telefonica’nın yaptığı açıklamada, “Bazı şirketlerde belirli hizmetleri etkileyen ağ güncellemeleri gerçekleştirdik” denildi. Ancak bu açıklama, yaşanan kesintinin boyutlarını açıklamakta yetersiz kaldı. Uzmanlar, ağ güncellemelerinin bu denli büyük bir çöküşe neden olmasının olağan dışı olduğunu belirtiyor. ACİL NUMARAYA ERİŞİM YOK Krizin en çarpıcı yönlerinden biri, bazı bölgelerde acil durum çağrı hattı 112’nin devre dışı kalması oldu. Bu durum, halk sağlığı ve güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Yetkililer, alternatif iletişim yöntemleri konusunda vatandaşlara bilgi vermekte geciktiği için eleştiri topluyor. ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN SONRA BİR DARBE DAHA Nisan ayı sonunda İspanya, Portekiz ve Güney Fransa’yı etkileyen büyük çaplı bir elektrik kesintisiyle sarsılmıştı. Yaklaşık 50 milyon insanın etkilendiği bu kesinti toplu taşıma, altyapı, ATM’ler ve telefon sistemlerinin durmasına yol açmıştı. Yeni yaşanan bu mobil iletişim krizi, ülkede elektrik altyapısının ardından dijital altyapının da sorgulanmasına neden oldu.