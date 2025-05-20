İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ’DEN SERT ÇIKIŞ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılarla ilgili uluslararası kamuoyuna dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Sanchez, İsrail’in Rusya gibi uluslararası etkinliklerden men edilmesi gerektiğini savundu. Bu açıklama, kültürel ve diplomatik platformlarda çifte standart uygulandığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
“İSRAİL, UKRAYNA’YI İŞGAL EDEN RUSYA İLE AYNI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİ”Sanchez, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Kültürel etkinliklerde bile çifte standarda izin veremeyiz. Üç yıl önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası uluslararası yarışmalardan dışlanmasına kimse şaşırmadı. Aynı şey İsrail için de geçerli olmalı.”Bu sözlerle İsrail’in, Rusya’ya uygulanan kültürel ve diplomatik dışlama politikalarına benzer yaptırımlarla karşı karşıya kalması gerektiğini ifade eden Sanchez, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
GAZZE’DE KAN KAYBI SÜRÜYORİsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılar nedeniyle 53 bin 339 Filistinli hayatını kaybetti, 121 bin 34 kişi ise yaralandı. Uluslararası çağrılara rağmen saldırıların aralıksız devam etmesi, Batılı liderlerin daha sert adımlar atması gerektiği yönünde baskı oluşturuyor.
İSPANYA’NIN FİLİSTİN YANLISI POLİTİKASI DEVAM EDİYORPedro Sanchez liderliğindeki İspanya, son dönemde Filistin’e verdiği açık destekle öne çıkıyor. Madrid yönetimi:
- 2023 yılında İsrail’e tüm silah satışlarını durdurdu,
- 2024’te Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer aldı,
- Ve şimdi de İsrail’in uluslararası organizasyonlardan dışlanması gerektiğini dile getiriyor.