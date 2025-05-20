İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ’DEN SERT ÇIKIŞ

“İSRAİL, UKRAYNA’YI İŞGAL EDEN RUSYA İLE AYNI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİ”

“Kültürel etkinliklerde bile çifte standarda izin veremeyiz. Üç yıl önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası uluslararası yarışmalardan dışlanmasına kimse şaşırmadı. Aynı şey İsrail için de geçerli olmalı.”

GAZZE’DE KAN KAYBI SÜRÜYOR

İSPANYA’NIN FİLİSTİN YANLISI POLİTİKASI DEVAM EDİYOR

2023 yılında İsrail’e tüm silah satışlarını durdurdu ,

, 2024’te Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer aldı ,

, Ve şimdi de İsrail’in uluslararası organizasyonlardan dışlanması gerektiğini dile getiriyor.

ULUSLARARASI KAMUOYU HAREKETE GEÇER Mİ?

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılarla ilgili uluslararası kamuoyuna dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Sanchez,savundu. Bu açıklama, kültürel ve diplomatik platformlarda çifte standart uygulandığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.Sanchez, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Bu sözlerle İsrail’in, Rusya’ya uygulanan kültürel ve diplomatik dışlama politikalarına benzer yaptırımlarla karşı karşıya kalması gerektiğini ifade eden Sanchez, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılar nedeniyle. Uluslararası çağrılara rağmen saldırıların aralıksız devam etmesi, Batılı liderlerin daha sert adımlar atması gerektiği yönünde baskı oluşturuyor.Pedro Sanchez liderliğindeki İspanya, son dönemde Filistin’e verdiği açık destekle öne çıkıyor. Madrid yönetimi:Sanchez’in bu çıkışı, özellikle Avrupa’da benzer çağrılar yapan siyasi figürlerin artmasına yol açabilir. Öte yandan, İsrail’in müttefikleri olan ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin bu öneriye nasıl tepki vereceği merak konusu.