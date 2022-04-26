Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İsmail Saymaz’dan Gezi davası kararı yorumu: Muhalefete gözdağı!

İsmail Saymaz’dan Gezi davası kararı yorumu: Muhalefete gözdağı!
3 views
26 Nisan 2022 - 12:10

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Gezi davasında verilen hapis cezalarını eleştirdi; “Onca kumpas, sayısız yalancı şahit, yığınla adaletsiz karar gördüm. Fakat siyasi müdahalenin mahkeme kararına bu kadar pervasızca yansıtıldığına ilk kez şahit oluyorum” dedi.

“Bu karar, Türkiye’nin yalnızca Avrupa Konseyi’nden ihracını değil, medeni dünyadan kopuşunu da hızlandıracak. Türkiye, yargının Beştepe Hukuk Bürosu’na döndüğü, mahkemelerin siyaseten hüküm verdiği, Türkmenistan’dan bir parmak daha demokratik bir ülke olma yolunda tam gaz ilerliyor” diye yazan Saymaz, devamında şunları kaydetti:

“Çünkü AK Parti kendi ömrünü uzatmak için başvurduğu bu hukuksuzluklarla ülkenin geleceği ve itibarıyla, devletin laik, demokratik, hukuk devleti niteliğiyle oynuyor. Öyle görünüyor ki AK Parti ve Cumhur İttifakı, kaybetmesi mukadder görünen 2023 yılındaki seçimleri kazanmak için baskıyı artıracak; demokratik muhalefeti teröristlik, darbecilik ve casusuukla lekeleyerek, boğmaya yeltenecek. Gezi Parkı da iktidar değişikliği için mücadele edenlere gözdağı olarak kullanılacak.

Halbuki AK Parti, ne gelmekte olan geciktirebilir. Ne de tarihte yaşanılanları, duymak istediği bir hikaye gibi bugünden geriye yazabilir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
500 liralık banknot basılacağı iddiasına yanıt geldi!500 liralık banknot basılacağı iddiasına yanıt geldi!
T24 yazarından flaş iddia! “Soylu, kendisini eleştiren Jandarma Komutanı’nı görevden aldı”T24 yazarından flaş iddia! “Soylu, kendisini eleştiren Jandarma Komutanı’nı görevden aldı”
‘AK Parti’de 2. parti sorunu’ iddiası! ‘Bahçeli Erdoğan’ı bitirdi…’‘AK Parti’de 2. parti sorunu’ iddiası! ‘Bahçeli Erdoğan’ı bitirdi…’
ABD’den ‘Osman Kavala’ tepkisi: ‘Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz’ABD’den ‘Osman Kavala’ tepkisi: ‘Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz’
TÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması! ‘Yapılması gereken yapılmalı…’TÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması! ‘Yapılması gereken yapılmalı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alec Baldwin olayında flaş gelişme… Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
500 liralık banknot basılacağı iddiasına yanıt geldi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
T24 yazarından flaş iddia! “Soylu, kendisini eleştiren Jandarma Komutanı’nı görevden aldı”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘AK Parti’de 2. parti sorunu’ iddiası! ‘Bahçeli Erdoğan’ı bitirdi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’den ‘Osman Kavala’ tepkisi: ‘Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması! ‘Yapılması gereken yapılmalı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Özdil’den Gezi kararına Bekir Bozdağ’lı tepki! Eski defterleri tekrar açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bayramda ücretsiz köprü ve otoyollar belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsmail Saymaz’dan Gezi davası kararı yorumu: Muhalefete gözdağı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YSK eski başkanı Sadi Güven’den Ekrem İmamoğlu çıkışı! ‘Ben bildirdim…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !