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Türk yetkililerden Türkiye-Suudi Arabistan açıklaması: Detaylar ortaya çıktı

Türk yetkililerden Türkiye-Suudi Arabistan açıklaması: Detaylar ortaya çıktı
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22 Haziran 2022 - 15:09

Türkiye ile Suudi Arabistan’da Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de öldürülmesinden sonra ilişkiler normalleşmeye başlıyor… Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın Türkiye’ye gelmesi beklenirken, ismini açıklamayan üst düzey Türk yetkililer görüşmenin perde arkasını paylaştı.

2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrasında iplerin koptuğu Ankara-Riyad hakkında normalleşme süreci başladı…

Geçen aylarda Suudi Arabistan’a giderek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin fiili lideri Selman’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Son haftalarda iki ülke arasındaki ilişkiler normalleşirken bazı üst düzey Türk yetkililer isimlerini açıklamadan İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu.

TÜRK YETKİLİ KONUŞTU

Yetkililer Erdoğan ile Selman arasındaki görüşme ile birlikte tamamen normalleşme yaşanmasını umduklarını söylerken İngiliz haber ajansı, “Bu ziyaret Prens Selman’ın imajını iyileştirmek için bir adım olarak görülürken, kafa kafaya giden seçimlerden önce ekonomiyi düzeltmek isteyen Erdoğan’a da finansal bir destek sağlayabilir” yorumunu yaptı.

Erdoğan’ın Nisan ayında Suudi Arabistan’da Prens Selman’la görüştüğüne dikkat çekilirken Türk yetkili, “Bu ziyaret, tamamen normalleşme ve kriz öncesi döneme dönülmesini de beraberinde getirebilir. Yeni bir dönem başlayacak” dedi.

Türk yetkili iki ülke arasındaki ticaret, uçuş ve televizyon dizilerine uygulanan yasakların karşılıklı olarak kaldırıldığını söylerken, medyada da taraflar arasındaki olumsuz haberlerin durdurulduğuna dikkat çekildi.

“İSTENİLEN HIZDA İLERLEMİYOR”

Türk yetkili, enerji, ekonomi ve güvenlik konusunda bazı imzaların atılacağını da söylerken, Suudi fonlarının Türk piyasasına girmesi için de çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Öte yandan kur swap anlaşması ile ilgili görüşmelerin devam ettiği de belirtilirken Türk yetkili bunun “istenilen hızda” ilerlemediğine de dikkat çekti. İsmini açıklamayan yetkili bu konunun Erdoğan ve Selman arasında özel olarak görüşüleceğini de aktardı.

İngiliz haber ajansı Türk yetkilinin açıklamalarını, “Türk yetkili Suudi Arabistan’ın Varlık Fonu bünyesinde olan ve olmayan şirketlerle de ilgilenebileceğini ya da bir süre öne Birleşik Arap Emirlikleri’nin yaptığı gibi yatırım yapılabileceğini söyledi” dedi. Öte yandan Türkiye’nin de Riyad’a SİHA satmasının gündemde olduğu kaydedildi.

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