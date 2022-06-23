Prof. Kantarcı anlattı: Yangınla savaşma yolları

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi emekli hocalarından Prof. Doğan Kantarcı, orman yangınlarının nasıl söndürüldüğünü ve Türkiye’de yangınlarla daha etkin mücadele için yapılması gerekenleri Hürriyet’e anlattı.

Prof. Doğan Kantarcı yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

24 SAAT NÖBET ŞART

– Yangın mevsiminde Muğla bölgesi için gece görüşü de olan en az 2 helikopter 24 saat yangına hazır tutulmalı.

– Orman teşkilatının yangın önleme ekipleri, dozerleri, kuleleri yerli yerinde ve çalışır durumdadır, yangına müdahalede gecikmesi olmaz. Sıkıntı şuradadır; birincisi, yangın çıktığı vakit müdahale edersiniz ama akşam, gece olmuşsa durmak zorundasınız. Arazözler, yangın müdahale ekipleri yol varsa gelebilir, bu tip sarp ormanlarda yangının önüne, yani henüz yanmamış ormana su atılır ki yangın oraya geldiğinde yavaşlasın. Bir yandan da yer ekipleri ağaçları keserek devirir; paletli makineler şerit açar ki yangının önü alınır. Orman yollarından da itfaiye girer. Gece hepsini geri çekersiniz yoksa yangının içinde kalabilirler ya da aşağıdan yukarıya duman, bacadan çekilir gibi çıkar, o zaman da işçileri zehirler. Bu tür sarp arazi yangınlarını bir üçgen gibi düşünün; teşkilat elemanları üçgenin iki eğimli kenarlarından yangının cephesini daralta daralta üçgenin tepesinde yangını durdururlar.

KÖYLÜ YARDIM ETMELİ

– Yangın bir savaştır; yangın bölgelerinde tecrübeli mühendis, işletme müdürü atanmalıdır. Deneyimsiz kişiler bu bölgelere tayin edilmemeli, şef yapılmamalıdır. Yerdeki sorunumuz yangın büyüdüğünde yangın müdahale ekiplerini dinlendirecek yeni ekiplerin olmayışı. Acilen gönüllüler eğitilip, onları yangınlarda yönetecek orman muhafaza memurlarının hızla kadroya alınması gerekiyor. Eskiden yangın olan ormanda köylüler söndürmeye katılmak zorundaydı. Köylünün yeniden yangına yardımda zorunlu tutulması şart.

– THK uçakları yeniden görev aldı. Büyük Rus uçak ve jetleriyle olmaz, Rus pilotlar riskli vadilere girmekte tereddüt ederken; bizim pilotlarımız vatan savunması yaptıklarından risk almaktan çekinmezler.

– Vatandaşların da arabayla giderken izmaritlerini yola atmamaları, ormanda mangal yapmamaları çok önemli.

KUNDAKLAMA OLABİLİR

Kurak bir yaz geçiriyoruz, dolayısıyla yangın normal, mevsimi. Ama durup dururken çıkmaz, birisi kundaklamış olmalı. Aşağıdan ateşlemiş olmalı ki yangın yamaç yukarı başlayıp, kuzeyden gelen rüzgârla da yayıldı.