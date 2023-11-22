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İslam Memiş tarih vererek tek tek açıkladı! Dolar 45 Euro 50 Gram Altın 2500 lira olacak

İslam Memiş tarih vererek tek tek açıkladı! Dolar 45 Euro 50 Gram Altın 2500 lira olacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Kasım 2023 - 15:24

Altın, dolar ve euro kurunda yaşanan dalgalanma devam ederken, piyasa uzmanı İslam Memiş, kurda yaşanacak büyük gelişmeyi açıkladı. Dolar, euro ve gram altın ne kadar olacak? İşte detaylar…

Mevcut durumda elinde dolar ve euro tutanlar gelecek hakkında endişeli, altın yatırımcıları ise yeni fırsatları değerlendirmenin peşinde. 2024’te piyasalarda neler olacak, dolar yatırımcıları zarar mı edecek? İslam Memiş TV100’de kaleme aldığı yazısında önemli uyarılarda bulundu.İslam Memiş tarih vererek tek tek açıkladı! Dolar 45 Euro 50 Gram Altın 2500 lira olacak 2

Döviz piyasaları ve altın yatırımcıları arasında heyecan dolu bir beklenti söz konusu. Elinde dolar bulunduranlar, önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelerin ne gibi etkileri olabileceğini merakla izliyor. Altın yatırımcıları ise yeni bir alım fırsatının belirtilerini araştırıyorlar.İslam Memiş tarih vererek tek tek açıkladı! Dolar 45 Euro 50 Gram Altın 2500 lira olacak 3

İslam Memiş’in TV100’de paylaştığı yazı, bu konuda dikkate değer mesajlar içeriyor. Özellikle 2024’e dair piyasa beklentileri ve doların geleceği hakkında ipuçları sunuyor.İslam Memiş tarih vererek tek tek açıkladı! Dolar 45 Euro 50 Gram Altın 2500 lira olacak 4

Memiş’in yazısının ilgili kısmı şöyle:

Yıllardır anlatırım “Dolar bir yatırım aracı değildir” diye. Bugüne kadar olduğu gibi 2023’de de dolar biriktirenler zarar etti.

Rakamlar da öyle diyor.

Üç enstrüman üzerinden örnekleyeyim:

İslam Memiş tarih vererek tek tek açıkladı! Dolar 45 Euro 50 Gram Altın 2500 lira olacak 5

1 Ocak-21 Kasım arasında 10 bin lira ne olmuş?

1 Ocak 21 Kasım Fark Getiri

$ 18,70 $ 28,80 ₺ 10,10 ₺ 5.401

€ 20,03 € 31,60 ₺ 11,57 ₺ 5.776

Altın 1.115 Altın 1.882 ₺ 767,0 ₺ 6.878

İslam Memiş tarih vererek tek tek açıkladı! Dolar 45 Euro 50 Gram Altın 2500 lira olacak 6

1. Altın

2. Euro

3. Dolar

2002-2022 yılları arasında da en az getiri dolarda idi. Dolar ile ticaret yapan, dolar getirisi olanlar için durum farklı. Onlar doları ticari bir ödeme aracı olarak kullanıyorlar. Ancak kâr üzerinden artan bir doları biriktirmek onlar için de zarar.

İslam Memiş tarih vererek tek tek açıkladı! Dolar 45 Euro 50 Gram Altın 2500 lira olacak 7

Küçük işletmelere faizsiz kredi imkanı sağlanacak! Bakan Kacır detayları duyurdu…Küçük işletmelere faizsiz kredi imkanı sağlanacak! Bakan Kacır detayları duyurdu…

Soru:

Elimde dolarım var, ne yapmalıyım?

Cevap:

Parite üzerinden Euro, Sterlin, Altın veya Gümüş.

İslam Memiş tarih vererek tek tek açıkladı! Dolar 45 Euro 50 Gram Altın 2500 lira olacak 8

Haziran’da €/$ paritesi 1,12 seviyesindeydi.

1,04’e kadar geriledi.

Bugün ise 1,09’un üzerinde.

2024’de hedef olarak takip ettiğim seviye 1,12-1,15 seviyeleri. 1,06-1,07 seviyelerinin oldukça ucuz olduğunu belirtmiştim.

İslam Memiş tarih vererek tek tek açıkladı! Dolar 45 Euro 50 Gram Altın 2500 lira olacak 9

Ons altın bir buçuk ay önce bin 808 dolar seviyesindeydi, bugün ise bin 990 dolar seviyesinde. 2024’de hedef olarak takip ettiğim seviye 2 bin 250-2 bin 350 dolar seviyeleri. 2024 itibariyle Fed’in faiz artırımlarını sonlandıracak olması, bugünkü 103,05 dolar seviyesindeki dolar endeksini (dxy) 92 seviyesine kadar geri çekebilir. Yani, dolar uluslararası piyasalarda değer kaybedebilir. Dolar/TL değil, dolar endeksi!

İslam Memiş tarih vererek tek tek açıkladı! Dolar 45 Euro 50 Gram Altın 2500 lira olacak 10

Peki 2024’de dolar/TL beklentim neydi?

Yıl sonu 29,70, 2024 zirvesi 45 lira seviyeleri.

2024’ün ilk çeyreği 30-35 lira aralığında bir kur görebiliriz.

“Dolar 45 lira olacaksa, neden elimde tutmayayım?” diye soran bir kişi PARİTE işlemini anlaması gerek.

Doların 45 lira olacağı bir seviyede euronun 50 lira seviyesinin üzerinde olması kaçınılmaz olabilir. Doları bir yatırım aracı olarak gören, biriktirmeye devam edenler, çok geç olmadan bir kez daha düşünmeli!

İslam Memiş tarih vererek tek tek açıkladı! Dolar 45 Euro 50 Gram Altın 2500 lira olacak 11

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