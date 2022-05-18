Atilla Yeşilada’dan dikkat çeken döviz uyarısı! ‘Acı sonu birlikte yaşayacağız…’

Merkez Bankası’nın (TCMB) doları tutmak için yeteri kadar rezervi kalmadığına işaret eden Ekonomist Atilla Yeşilada, en fazla 2 ay içinde 21 Aralık 2021’deki türde bir döviz depreminin yaşanma ihtimalinin yüzde 80 olduğunu hesapladı.

Kendi sosyal medya kanalında para piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren Yeşilada, “Hem vatandaşı hem de hükümeti uyarıyorum. Reel faizin eksi yüzde 50’lerde, resmi enflasyonun yüzde 70 olduğu, kredilerdeki yıllıklandırılmış artışın yüzde 65’e vardığı bir ülkede döviz talebini kesemezsiniz. Merkez Bankası’nın kullanılabilir döviz rezervleri hızla eriyor. Hükümetin beklentisinin aksine yaz aylarında da, turist sezonuna rağmen döviz talebi artacak ve TCMB’nin artık satacak dövizi, silahında mermisi kalmayınca acı sonu birlikte yaşayacağız” dedi.

Bu kez kur şokundan önce döviz işlemlerine kısıtlama geleceğini öngören Yeşilada, ancak yine de doları 16.50 liranın altında frenlemenin çok zor olduğunu, kısıtlamaların da bir süre sonra doları yukarı iteceğini söyledi.

Yeşilada, ‘cahiliye dönemi politikaları’ yüzünden Türkiye’de döviz talebinin her zaman patlamaya hazır, pimi çekilmiş bir el bombası görevi yapacağını ifade etti.

DEĞER KAYBINDA DÜNYA 3’ÜNCÜSÜ

Bu yıl yüzde 18.5 değer kaybeden Türk Lirası, Sri Lanka Rupisi ve Gana Cedisi’nin ardından dünyanın en kötü performans gösteren üçüncü para birimi oldu. InTouch Capital Markets analisti Piotr Matys, liradaki düşüşün Türkiye ekonomisinin yükselen enerji fiyatları ve küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin risklere karşı kırılganlığını yansıttığını belirtti.

SÜPER BONO SADECE ACI SONU ÖTELER

Hükümetin hazırlıklarını tamamladığı enflasyon endeksli yeni finansal ürünün bir yıldan kısa vadeli bono olacağını tahmin eden ve birkaç hafta içinde ihraç edilmesini beklediğini aktaran Atilla Yeşilada “Birkaç hafta içinde ihraç edilmesini beklediğim enflasyona endeksli bono acı sonu öteler, ama tehlikeyi bitirmez” ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli yatırım bankası Standard Chartered’ın son yayınladığı araştırma raporuna da değinen Yeşilada, raporda 2022 sonu dolar öngörüsünün18 lira, 2023 sonu dolar öngörüsünün ise 20 lira olarak hesaplandığını aktardı.