Kayyum Atanan Can Holding Hakkında TMSF’den Önemli Açıklama: İşleyiş Aksamayacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Can Holding’e bağlı 121 şirkete kayyım atanmasının ardından ilk resmi açıklamayı yaptı. Kurum, tüm şirketlerin mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde yönetileceğini belirterek, çalışanlar ve üçüncü taraflar açısından hakların korunacağını vurguladı.

Açıklamada, “Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı. TMSF, kayyım olarak atandığı şirketlerde güven ve istikrarın öncelikli hedef olduğunu aktardı.

Holding bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına da dikkat çeken TMSF, faaliyetlerin kesintiye uğramayacağını duyurdu. “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup, öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir” denildi.

Kurumun açıklaması, Can Holding’e bağlı Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi ve Energy Petrol gibi kritik şirketlerin işleyişinin kesintiye uğramadan devam edeceğini ortaya koyarken, kayyım atanmasının ardından işleyişin denetim altında tutulacağı mesajını da verdi.