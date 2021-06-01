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İrem Derici’den Şok Açıklama

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İrem Derici’den Şok Açıklama
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24 Temmuz 2021 - 9:37
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Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen ‘Söz&Müzik: Tan Taşçı’ Açıkhava Turnesi’nin İstanbul’daki ikinci konseri için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeydi. Konsere giden İrem Derici, iddialı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

İrem Derici'den şok açıklama: Suratıma tükürün
Tan’ın Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu Sahnesi’ndeki konserini izlemeye gelenler arasında İrem Derici ile Cem Belevi de vardı. Konseri ön sıradan izleyen ikili, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Röportaj sırasında basın mensuplarının ses kayıt cihazını alarak Tan’a uzatan Derici, kendisini görüntüleyen gazetecilere “Mesleğinizi elinizden alacağım” diye takıldı.
Kendisinin de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde 28 Eylül’de sahneye çıkacağını anlatıp o tarihte kapanma olacağı dedikodularına inanmak istemediğini söyleyen İrem Derici, “İnşallah hurafeler gerçek olmaz, kapanmalar olmaz. Büyük konuştum ‘Türkiye’de daha büyük bir şov görürseniz suratıma tükürün’ dedim. Arkasındayım. 28 Eylül’de buradayım. Kimseyi özellikle çağırmayacağım arkadaşlarım adamsa gelirler diye düşünüyorum. Beklentilerinizi yüksek tutun. Ben zeplinle ineceğim. Bakalım bunlar biraz para ve emek harcamak lazım, kondisyon lazım, altından kalkarım herhalde” diye konuştu.
KENDİ ŞARKISI İÇİN POLİSİ ARAMAZ
“Hep biz mi söyleyelim?” diyerek, arkadaşı Tan’ı dinlemeye geldiklerini söyleyen Derici, “İlk defa geliyorum biraz dertlenelim istedik hep full çekiyor adam. Arkadaş kartımızı kullanıp yer edindik inşallah bol acılı bir gece olacak” dedi. Derici, ayrıca aynı sitede oturduğu şarkıcı Lerzan Mutlu’nun, sabaha karşı yüksek sesle müzik dinlediği için sosyal medyadan kendisini hedef alan paylaşımlarıyla ilgili olarak ise “Tek başımayım ne partisi? Geç saatte kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok. Artık 00.00’ dan sonra sadece Lerzan Mutlu şarkıları çalacağım evimde. Kendi şarkısı için polisi aramaz diye düşünüyorum. Severim kendisini aramızda kötülük olsun istemem” açıklamasında bulundu.
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