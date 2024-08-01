İngiltere ve İrlanda’da tutuklamalar başladı

Cumartesi günü İngiltere ve Kuzey İrlanda’da yaşanan kargaşa sahnelerinin ardından onlarca kişi tutuklandı. Polis önümüzdeki günlerde daha fazla şiddet olayının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Birçok kasaba ve şehirde göçmen karşıtı göstericiler ile karşıt göstericiler arasında çatışmalar yaşandı, polis memurları saldırıya uğradı ve yaralandı, çok sayıda tutuklama yapılacağı belirtildi.

Son birkaç gündür yaşanan şiddet olayları, Salı günü Southport’ta Taylor Swift temalı bir etkinlikte üç kızın bıçaklı saldırıda öldürülmesiyle başladı .

Cumartesi günü Belfast’ta işyerlerine saldırı düzenlendi; polis, Belfast Belediye Binası’nda ırkçılık karşıtı bir mitinge katılanlarla İslam karşıtı protestocular arasında uzun süren çatışma sırasında önemli bir güvenlik operasyonu düzenledi; çatışma sırasında havai fişekler atıldı.