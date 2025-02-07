TRUMP’IN GAZZE PLANI DÜNYADA TEPKİ ÇEKTİ

ABD eski Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ne dair yeni bir plan sundu. Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze’nin İsrail tarafından ABD’ye devredileceğini ve bölgenin yeniden inşa edilerek Filistinlilerin Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha uygun olacağını söyledi. Trump’ın bu açıklamaları, uluslararası arenada büyük yankı uyandırırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan yanıt gecikmedi.

TRUMP’IN GAZZE PLANI NEYİ KAPSIYOR?

Trump, yaptığı açıklamada, Gazze’nin büyük bir yıkım alanına döndüğünü ve bölgede yaşamanın mümkün olmadığını belirtti. Planına göre, ABD’nin Gazze’de yeniden inşa sürecini yöneteceği ve Filistinli sivillerin geçici olarak Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerde yerleştirileceği ifade edildi. Trump ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze, çatışmalar sona erdikten sonra İsrail tarafından ABD’ye devredilecek. Yeniden inşa süreci dikkatli bir şekilde yönetilecek.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, özellikle Ortadoğu’da diplomatik krize yol açabilecek bir gelişme olarak yorumlanırken, bölgedeki ülkelerden de sert tepkiler geldi.

NETANYAHU’DAN TRUMP’A DESTEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump’ın açıklamalarını önceden bildiğini söyledi. İsrail’in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, “Sürekli olarak Gazze’nin geleceğinden bahsediyorlardı, işte Trump bambaşka ve yeni bir fikirle geldi.” ifadelerini kullandı. Netanyahu, ABD ile İsrail’in bölgeye dair uzun süredir ortak çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Gazze’nin geleceğinin İsrail ve müttefikleri tarafından şekillendirilmesi gerektiğini savundu.

MISIR VE DİĞER ÜLKELERDEN SERT TEPKİ

Trump’ın Gazze’yi yeniden yapılandırma ve Filistinlileri bölgeden tahliye etme planı, Mısır başta olmak üzere birçok Arap ülkesinin tepkisini çekti. Mısır hükümeti, bu planın Kahire ile Tel Aviv arasındaki barış anlaşmasını tehlikeye atacağını belirtti. Yetkililer, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin bölgeyi daha da istikrarsız hale getireceğini vurguladı.

Öte yandan, Ürdün ve diğer Arap ülkeleri de planın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yetkilileri ise bu planın, Filistin halkının haklarını ihlal edeceğini ve daha büyük bir bölgesel kriz yaratacağını ifade etti.

ABD DIŞİŞLERİ’NDEN TRUMP’IN PLANI HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın Gazze planını savunarak, bölgenin yaşanabilir bir hale getirilmesi için uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Rubio, “Gazze şu anda yaşanamaz bir halde. Yeniden inşa sürecinde geçici göç kaçınılmaz olabilir” diyerek Trump’ın önerisini destekledi.

ULUSLARARASI TOPLUMDA KRİZ BÜYÜYOR

Trump’ın Gazze’yle ilgili yaptığı açıklama, Ortadoğu’da yeni bir siyasi gerilimin fitilini ateşledi. İsrail yönetimi bu plana sıcak bakarken, Arap dünyası ve uluslararası toplum, Filistin halkının haklarının çiğnendiğini savunuyor.

Bu süreçte, Gazze’nin geleceğiyle ilgili müzakerelerin nasıl şekilleneceği ve Trump’ın bu planını hayata geçirip geçiremeyeceği merak konusu. ABD ve İsrail’in bölgeye dair politikaları, Filistin meselesini uluslararası diplomasi açısından kritik bir noktaya taşıyor.

SONUÇ

Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik sunduğu yeni plan, uluslararası toplumda tartışmalara neden oldu. Netanyahu’dan destek gören bu plan, Arap ülkeleri ve insan hakları örgütleri tarafından sert eleştirildi. Mısır ve Ürdün gibi ülkeler, Filistin halkının zorla yerlerinden edilmesine karşı çıkarken, ABD yönetimi planın uygulanabilir olduğunu savunuyor. Gazze’nin geleceğine dair gelişmeler yakından takip edilirken, bölgedeki diplomatik gerilim her geçen gün artıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com