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Hizbullah’tan İsrail’in kuzeyine roket saldırısı!

Hizbullah’tan İsrail’in kuzeyine roket saldırısı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ağustos 2024 - 10:56
Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine onlarca roket atılırken, İsrail’e ait hava savunma sistemlerinin roketleri önlediği görüldü.

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