İSRAİL MEDYASI: SURİYE’DE TÜRKİYE GERÇEĞİYLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİ

İsrail basını, Suriye’de Türkiye’nin artan etkisini mercek altına aldı. The Times Of Israel gazetesinde yayınlanan analiz yazısında, Ankara’nın Suriye üzerindeki etkisinin giderek büyüdüğü ve İsrail’in bu durumu kabullenmek zorunda olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin Suriye topraklarında yıllardır sergilediği güçlü ve istikrarlı duruş, hem bölge ülkeleri hem de dünya kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor. Özellikle Suriye halkının Baas rejiminin baskısından kurtulması sürecinde Türkiye’nin üstlendiği rol, uluslararası alanda sıkça gündeme geldi.

ESAD SONRASI SÜRECİN EN GÜÇLÜ AKTÖRÜ TÜRKİYE

İsrail medyasındaki analizde, Esad rejimi sonrası Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye’nin önemli bir güç olduğu belirtildi. Türkiye’nin bu süreçteki rolüne dikkat çekilirken, İsrail’in bu yeni dengeleri kabullenmekten başka çaresi olmadığı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Türkiye’nin Suriye’deki etkisini azaltmak için ABD’ye yaptığı başvurunun sonuçsuz kaldığı hatırlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında övgü dolu ifadeler kullanması İsrail’in manevra kabiliyetini iyice sınırladı.

İSRAİL’İN HAREKET ALANI DARALIYOR

Analizde, Türkiye’nin Suriye’deki etkisinin kalıcı olduğu ve İsrail’in bu durum karşısında yapabileceği fazla bir şey kalmadığı vurgulandı. Ayrıca Trump’ın Erdoğan’a olan desteğinin İsrail’in bölgedeki hamlelerini kısıtladığı belirtildi.

İsrail medyası, “Esad sonrası Suriye’nin güçlü bir aktöre ihtiyacı var ve bu aktör Türkiye olacak gibi görünüyor” yorumunda bulundu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com