İngiltere’nin Doğu Yorkshire kıyısındaki Kuzey Denizi’nde bir petrol tankeri ile yük gemisi çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki gemi de alevlere teslim oldu.

Kazanın ardından petrol tankeri alev alırken, kurtarma botları ve yangın söndürme ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, “Sahil Güvenlik ekipleri şu anda Doğu Yorkshire kıyılarında bir tanker ile yük gemisi arasındaki çarpışma ihbarına yönelik acil müdahaleyi koordine etmektedir. Alarm, 09.48’de verildi. Humberside’dan bir sahil güvenlik helikopteri, Skegness, Bridlington, Mablethorpe ve Cleethorpes’tan kurtarma botları, bir HM Coastguard sabit kanatlı uçağı ve yangın söndürme kapasitesine sahip gemiler sevk edilmiştir.” denildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/