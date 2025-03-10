İSTANBUL’DA TARİHİ OPERASYON: BİN 200 YILLIK ALTIN YAZMALI TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Eyüpsultan’da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen bin 200 yıllık, deri üzerine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi. Operasyonda ayrıca Antik Yunan ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser bulundu.

ÜÇ ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir takibe aldıkları iki ayrı tarihi eser kaçakçılığı şebekesine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

20 Şubat Perşembe günü üç ayrı adrese düzenlenen baskınlarda, tarihi eserleri yurt dışına satmak için müşteri arayan 6 şüpheli gözaltına alındı.

ALTIN YAZMALI, DERİ ÜZERİNE 2 METRELİK TEVRAT

Operasyon kapsamında ele geçirilen eserler arasında en dikkat çekeni:

Roma dönemine ait, bin 200 yıllık, 2 metre uzunluğunda ve 15 santimetre genişliğinde, deri üzerine altın yazmalı Tevrat.

Yetkililer, bu eşsiz eserin 1.5 milyon dolara satılmaya çalışıldığını açıkladı.

600’DEN FAZLA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ayrıca şu tarihi eserler de ele geçirildi:

550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikke

51 adet Bizans dönemine ait sikke

15 adet tarihi obje

2 adet yüzük

2 adet tokmak

1 adet muhafaza kutusu

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA KARŞI SIKI TAKİP

Yetkililer, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve kültürel mirasa zarar verecek hiçbir girişime izin verilmeyeceğini vurguladı.

ELE GEÇİRİLEN ESERLER KORUMA ALTINDA

Operasyonla ele geçirilen tüm eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındığı bildirildi.

Kaynak: www.ensonhaber.com