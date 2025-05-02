İNCİ TANELERİ FİNAL YAPMAYACAK!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran İnci Taneleri dizisi için alınan final kararı geri çekildi. Başrolünde yer alan ve aynı zamanda senaryosunu kaleme alan Yılmaz Erdoğan’ın isteğiyle 45. bölümde bitmesi planlanan dizi, yoğun izleyici ilgisi ve sosyal medyada yakaladığı etkileşim sayesinde yeni sezona hazırlanıyor.

KANAL D FİNAL KARARINI REDDETTİ

Kanal D yönetimi, dizinin geniş hayran kitlesinden gelen yoğun talep ve yüksek reyting oranlarını göz önünde bulundurarak final kararına onay vermedi. Yapımcı şirket BKM Film ile yapılan yeni anlaşmayla, İnci Taneleri dizisinin yayın hayatına devam etmesi kararlaştırıldı.

3. SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Kulis bilgilerine göre, dizinin oyuncu kadrosu ve yapım ekibi, Organize İşler projesinin çekim takvimine göre ayarlanarak, İnci Taneleri’nin 3. sezonuna eylül ayında başlamayı planlıyor. Kanal D, yeni sezonun hazırlıkları için şimdiden görüşmelere başladı.

YILMAZ ERDOĞAN “ÇOK YORULMUŞTU”

Dizinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, uzun süredir devam eden yoğun tempoya bağlı olarak projeyi bitirmeyi düşünüyordu. Ancak dizinin elde ettiği büyük başarı ve izleyici ilgisi üzerine bu kararından vazgeçtiği öğrenildi.