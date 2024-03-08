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Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu…

Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Mart 2024 - 12:02
Futbolda büyük fon dolandırıcılığına ilişkin 4. duruşma için adliyeye gelen Fernando Muslera ve Arda Turan’ın yanı sıra Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu’nun da katılması bekleniyor.

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