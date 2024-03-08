Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu…

Kamuoyunda “yüksek karlı gizli fon” adıyla bilinen, 2’si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan Seçil Erzan, bugün 4. kez hakim karşısına çıkacak.
MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre İstanbul Adliyesi’ne ilk gelen isim Galatasaraylı Muslera oldu. Muslera’ya avukatı Rezan Epözdemir eşlik etti.
ARDA TURAN DA ADLİYEDE
21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın 4’üncü kez hakim karşısına çıktığı dava için Arda Turan İstanbul Adliyesi’ne geldi.
GELMEZLERSE ‘ZORLA GETİRME KARARI’ ÇIKARILACAK
Öte yandan Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da katılması bekleniyor. Ünlü futbolcuların adliyeye gelmemeleri durumunda ise haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.
Duruşma, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük henüz getirilmediği için henüz başlamadı.
KAPTIRILAN PARALAR
Milyon dolarların havada uçuştuğu dolandırıcılık olayında tahmin edilen tahmini kayıp tutarı, Türk Lirasıyla 1 milyar 260 milyon TL civarında…
Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:
– Arda Turan: 13 milyon 900 bin dolar
– Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar
– Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar
– Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar
– Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar
– Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar
– Musa Mert Çetin: 75 bin dolar
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede; Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu.
İlk duruşmanın ardından iş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler’in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21’e çıktı.
Seçil Erzan için “Özel Belgede Sahtecilik” ve “Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık” suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.