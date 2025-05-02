FERHAT GÖÇER’DEN DUYGUSAL İTİRAF

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ferhat Göçer, konuk olduğu “Empati” programında hem kariyeri hem de özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Asıl mesleği doktorluk olan Göçer, hekimlik mesleğini seçmesindeki en önemli sebebin, henüz bebekken hayatını kaybeden kardeşi Serhat olduğunu söyledi. Göçer’in içten açıklamaları izleyicileri duygulandırdı.

“SERHAT, 1 YAŞINA BİLE GELMEDEN HAYATINI KAYBETTİ”

Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu programda konuşan Ferhat Göçer, kardeşi Serhat’ın zatürre nedeniyle çok küçük yaşta hayatını kaybettiğini şu sözlerle anlattı:

“Bu mesleği seçmemin sebebi Serhat. Hep düşünmüşümdür. Belki de hekimliği onun için bırakmamış olabilirim. 1 yaşında bile değildi, zatürreden vefat etti.”

Göçer, sadece anne ve babasının değil, kendi iç dünyasında da bu kaybın derin bir iz bıraktığını belirtti.

“AİLEM SERHAT’IN YERİNİ DOLDURMAK İSTEMİŞ OLABİLİR”

Ferhat Göçer, üç kız kardeşinin doğumunu da bu acı kayba bağladı. Ailesinin, kaybettikleri oğullarının yerini bir başka erkek çocukla doldurmak istemiş olabileceğini şu sözlerle ifade etti:

“Üç kız kardeşim oldu. Belki de annemle babam bir başka erkek çocuk gelir mi diye düşündü. Belki yeniden doğarsa adını Serhat koyacaklardı. Bu konuda annemle hiç konuşmadım ama empati kurmaya çalışıyorum. Dört çocuk ekonomik olarak zordu ama belki hep içlerinde bu düşünce vardı.”

HEM SANATTA HEM TIPTA BAŞARILI

Ferhat Göçer, Türkiye’de hem hekimlik mesleği hem de müzik kariyeriyle öne çıkan ender sanatçılardan biri. “Unutmuş Çoktan”, “Yıllarım Gitti” ve “Biri Gelsin” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Göçer, bu açıklamalarıyla müzikseverlerin gözünde bir kez daha saygı topladı.