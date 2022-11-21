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Gizem Karaca mini tulumuyla mest etti! Dekoltesine bakan bir daha baktı…

Gizem Karaca mini tulumuyla mest etti! Dekoltesine bakan bir daha baktı…
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21 Kasım 2022 - 14:53
İstanbul’u terk edip sakin bir hayat yaşamayı seçen güzel oyuncu Gizem Karaca, bu defa pembe mini tulumuyla kendine hayran bıraktı. Sırt dekoltesini sergileyen ünlü oyuncuya takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Son olarak Alparslan Selçuklu dizisinde Evdokya karakteriyle ekranlarda yer alan Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi toplamaya devam ediyor.

Gizem Karaca mini tulumuyla mest etti! Dekoltesine bakan bir daha baktı… - Sayfa 2

Mısır tatilinden kareler paylaşan güzel oyuncu, iddialı stiliyle beğeni topladı.

Gizem Karaca mini tulumuyla mest etti! Dekoltesine bakan bir daha baktı… - Sayfa 3

Gizem Karaca’nın paylaşımı; Cemre Baysel, Hazal Subaşı, Alina Boz ve Ebru Şallı gibi isimlerin de beğenisini kazandı.

Gizem Karaca mini tulumuyla mest etti! Dekoltesine bakan bir daha baktı… - Sayfa 4

İzmir’de bir köye taşınan Gizem Karaca, dijital platformda yayınlanacak olan ‘Özür Dilerim’ filmiyle ekranlara geri dönecek.

Gizem Karaca mini tulumuyla mest etti! Dekoltesine bakan bir daha baktı… - Sayfa 5

Bir dönem Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.

Gizem Karaca mini tulumuyla mest etti! Dekoltesine bakan bir daha baktı… - Sayfa 6

Gizem Karaca’nın Instagram’da 3 milyon takipçisi mevcut.

Gizem Karaca mini tulumuyla mest etti! Dekoltesine bakan bir daha baktı… - Sayfa 7

İşte Gizem Karaca’nın olay paylaşımı…

Gizem Karaca mini tulumuyla mest etti! Dekoltesine bakan bir daha baktı… - Sayfa 8
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