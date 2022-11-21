Gizem Karaca mini tulumuyla mest etti! Dekoltesine bakan bir daha baktı…

Son olarak Alparslan Selçuklu dizisinde Evdokya karakteriyle ekranlarda yer alan Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi toplamaya devam ediyor.
Mısır tatilinden kareler paylaşan güzel oyuncu, iddialı stiliyle beğeni topladı.
Gizem Karaca’nın paylaşımı; Cemre Baysel, Hazal Subaşı, Alina Boz ve Ebru Şallı gibi isimlerin de beğenisini kazandı.
İzmir’de bir köye taşınan Gizem Karaca, dijital platformda yayınlanacak olan ‘Özür Dilerim’ filmiyle ekranlara geri dönecek.
Bir dönem Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.
Gizem Karaca’nın Instagram’da 3 milyon takipçisi mevcut.
İşte Gizem Karaca’nın olay paylaşımı…