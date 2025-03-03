İNAN KIRAÇ’A ADLİ TIP ŞOKU!

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporla gündeme geldi. Kızı İpek Kıraç tarafından açılan dava sonucunda, mahkeme süreci devam ederken Kıraç’ın fiili ehliyetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

EVLİLİK SONRASI DAVA SÜRECİ BAŞLADI

İnan Kıraç, 24 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile evlenmişti. Ancak bu evlilik sonrası kızı İpek Kıraç, babasının sağlık durumunun bu kararı almaya elverişli olmadığını öne sürerek İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Dava dilekçesinde, iş insanının fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve bu evliliğin iptal edilmesi gerektiği vurgulandı.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU: “FİİLİ EHLİYETİ YOK”

Mahkeme sürecinde, İnan Kıraç’ın sağlık durumu değerlendirilmek üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yapılan tetkikler ve muayeneler sonucunda hazırlanan raporda, Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine vasi atanması gerektiği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu’nun raporu, mahkemeye sunulurken, bu belge dava sürecinde kritik bir rol oynayacak. Mahkeme, Kıraç’a vasi atanması ve evliliğinin iptali konusunda karar verecek.

VASİ ATANIRSA NE OLACAK?

Eğer mahkeme Adli Tıp raporunu dikkate alarak İnan Kıraç’a vasi atarsa, iş insanı artık hukuki kararlarını tek başına veremeyecek. Bu durumda, mal varlığı yönetimi ve kişisel hakları, atanacak vasi tarafından yürütülecek. Aynı zamanda, evliliğin iptal edilip edilmeyeceği de mahkemenin nihai kararına bağlı olacak.

Türkiye’nin en önemli iş insanlarından biri olan İnan Kıraç’ın geleceğiyle ilgili bu dava, iş dünyasında ve kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Önümüzdeki süreçte mahkemeden çıkacak karar, iş insanının hem kişisel yaşamını hem de miras sürecini doğrudan etkileyecek.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/