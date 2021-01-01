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Semiha Yankı’dan Şok İtiraf !

Semiha Yankı’dan Şok İtiraf !
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17 Ekim 2021 - 12:47

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan Semiha Yankı, yıllar önce bir inşaat işçisi tarafından evinin terasında saldırıya uğradığını anlattı.

Semiha Yankı şok itiraf; Tecavüz edilseydi herhalde kendimi öldürürdüm
Armağan Çağlayan’ın sunumuyla YouTube’da yayınlanan ‘Dur Bir Dinle’nin bu haftaki konuğu şarkıcı Semiha Yankı oldu. Çengelköy’deki evinde bir inşaat işçisinin saldırısına uğradığını anlatan Yankı, şunları söyledi:“Çengelköy’deki evimin karşısında inşaat vardı. Oradaki bir amele takmış bana kafayı. Evdeki çalışan kadını markete yolladım, ben de evde terasta oturuyordum. Kadını beklerken biri geldi arkadan. Seninle konuşmak istiyorum dedi ama kafa bir dünya. Ne istiyorsun falan dedim. ‘Ben sana aşık oldum’ dedi. Bilmem ne dedi, biz bir boğuşmaya başladık terasta. Adam benim üzerimi parçalarken benim kızımın feryadına benim evdeki çalışan kızın aşık olduğu adam koşmuş. Adamın kafasına tekme atıyor beni bırakmıyor. O kadar yapışmış bana. Benle beraber kalkıyor benle beraber iniyor. Sonra beni bir şekilde kurtardılar. Çırılçıplak kaldım terasta. İçeriye koştum ruhsatlı silahım vardı onu aldım. Bilmem ne derken bunu aldılar hapse gönderdiler. Sonra hapishanede bunu ne yapmışlar, tecavüz mecavüz bu tür şeyler cezaevinde pek sevilmez, parçalamışlar bunu, bir yerlerini mi kesmişler öyle bir haber geldi.
“Çenem kitlendi, 8 sene psikoloğa gittim”
Eksik teşebbüs olmuş. 3,5 sene yedi, yattı çıktı. Şimdi kim bilir hangi kadının başına bela olmuştur. Ya da kim bilir hangi çocuğa bela olmuştur bilmiyorum. Allah kahretsin. Derhal bu yasaların değişmesi lazım. Çenem kitlendi benim. 8 sene psikoloğa gittim ben.
Hep tecavüze yeltenilen kadınlar niye konuşmuyorlar acaba derdim, çok büyük bir utanç bu. Bana tecavüz edilememesine rağmen konuşamadım. Tecavüz edilseydi herhalde kendimi öldürürdüm. Ok enteresan, konuşamıyorsun, başka türlü düşünüyorsun, utanıyorsun.”
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