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Derya Uluğ’un tacizci kabusu… Kapısına dayandı arbede çıktı: ‘Ben mehdiyim evlen benimle’

Derya Uluğ’un tacizci kabusu… Kapısına dayandı arbede çıktı: ‘Ben mehdiyim evlen benimle’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Mart 2024 - 10:41
Mehdi olduğunu iddia eden bir şahıs, şarkıcı Derya Uluğ’un evinin önüne gitti. Israrlı şekilde tacizlerini sürdüren şahsın “Sevgilinden ayrıl, evlenelim” diyerek ortalığı ayağı kaldırdığı öğrenildi.

Derya Uluğ’un tacizci kabusu... Kapısına dayandı arbede çıktı: 'Ben mehdiyim evlen benimle' - Sayfa 1

Bir kişinin sosyal medya hesabından sanatçı Derya Uluğ’a sürekli mesaj atıp onu rahatsız ettiği ifade edilmişti.

Derya Uluğ’un tacizci kabusu... Kapısına dayandı arbede çıktı: 'Ben mehdiyim evlen benimle' - Sayfa 2

Aşık olduğunu, evlenmek istediğini ve onunla ilişki yürütebilecek özgüvene sahip olduğunu söylediği belirtilmişti.

Derya Uluğ’un tacizci kabusu... Kapısına dayandı arbede çıktı: 'Ben mehdiyim evlen benimle' - Sayfa 3

Hatta sevgilisi Asil Gök’ten de ayrılmasını istediği iddialar arasındaydı.

Derya Uluğ’un tacizci kabusu... Kapısına dayandı arbede çıktı: 'Ben mehdiyim evlen benimle' - Sayfa 4

“Ben mehdiyim. Derya Uluğ’dan ayrıl” diyerek tehdit ettiği öğrenilirken, şarkıcı şikayet edeceğini söylese de tacizlerin ardı arkası kesilmediği ortaya çıktı.

Derya Uluğ’un tacizci kabusu... Kapısına dayandı arbede çıktı: 'Ben mehdiyim evlen benimle' - Sayfa 5

Derya Uluğ onu engellese de sahte hesaplarla taciz devam ettiği belirtildi.

Derya Uluğ’un tacizci kabusu... Kapısına dayandı arbede çıktı: 'Ben mehdiyim evlen benimle' - Sayfa 6

Buna göre şüpheli tacizin boyutlarını ünlü sanatçının evinin önüne gelme noktasına kadar taşıdı.

Derya Uluğ’un tacizci kabusu... Kapısına dayandı arbede çıktı: 'Ben mehdiyim evlen benimle' - Sayfa 7

ARBEDE ÇIKTI

İddialara göre güvenlik girişini engelleyince tehditler savurdu. Site güvenliği ile tacizci arasında arbede yaşandı.

Derya Uluğ’un tacizci kabusu... Kapısına dayandı arbede çıktı: 'Ben mehdiyim evlen benimle' - Sayfa 8

Derya Uluğ’un konudan haberi olunca hemen polise haber verdi.

Derya Uluğ’un tacizci kabusu... Kapısına dayandı arbede çıktı: 'Ben mehdiyim evlen benimle' - Sayfa 9

Polis olay yerine geldi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Derya Uluğ’un tacizci kabusu... Kapısına dayandı arbede çıktı: 'Ben mehdiyim evlen benimle' - Sayfa 10

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Derya Uluğ’un tacizci kabusu... Kapısına dayandı arbede çıktı: 'Ben mehdiyim evlen benimle' - Sayfa 11
Derya Uluğ’un tacizci kabusu... Kapısına dayandı arbede çıktı: 'Ben mehdiyim evlen benimle' - Sayfa 12
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