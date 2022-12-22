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Etiler’de ‘Ciciş Kardeşlerin’ evine şok baskın! Polisi görünce pencereden attı

Etiler’de ‘Ciciş Kardeşlerin’ evine şok baskın! Polisi görünce pencereden attı
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22 Aralık 2022 - 17:06

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri “çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklu bulunan kamuoyunda “Ciciş Kardeşler” olarak bilinen Esra Ersoy’un evine baskın düzenledi. Ersoy’a ait elektronik eşyalara el koyan polis ekipleri, kardeşi Ceyda Ersoy’un odasında rulo şekline getirilmiş para buldu. Pencerenin açık olmasından şüphelenen polis aşağıda ise kutu içerisinde bir miktar kokain ele geçirdi.

Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy (39), 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti.

ABLASI “ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR” SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy, bir süre önce “basit yaralama” suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan Covid-19 salgını nedeniyle ikametinin bulunduğu karakola imza vermek şartıyla süreli olarak tahliye edilmişti. Bu çerçevede imza atmak için geçtiğimiz Mart atında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine gelen Esra Ersoy, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınmış ve sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BEŞİKTAŞ POLİSİ KUTU İÇERİSİNDE KOKAİN YAKALADI

Bu çerçevede savcılığın “elektronik eşyalara el koyma” kararı göndermesi üzerine dün akşamüstü harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, Ersoy’un evine baskın düzenledi. Evde bir süre arama yapan polis ekipleri, elektronik eşyalar olan dizüstü bilgisayar ve flash belleklere incelemek üzere el koydu.

 

Etilerde Ciciş Kardeşlerin evine şok baskın Polisi görünce pencereden attı

 

Evde aramalara devam eden Beşiktaş polisi, kardeşi Ceyda Ersoy’un (35) odasında rulo şekline getirilmiş 50 lira buldu. Odanın penceresinin açık olmasından şüphelenen polis ekipleri, aşağıda ise kutu içerisinde 15 gram kokain ele geçirdi.

 

Etilerde Ciciş Kardeşlerin evine şok baskın Polisi görünce pencereden attı

 

“BAŞKALARI DIŞARIDA CİRİT ATARKEN, BURADA OLMAM KOMİK”

Aramaların ardından Ceyda Ersoy Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alındı. Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine götürülen Ersoy’un ifadesi alırken suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

 

Etilerde Ciciş Kardeşlerin evine şok baskın Polisi görünce pencereden attı

 

Emniyette “uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan işlemleri tamamlanan Ceyda Ersoy, adliyeye sevk edildi. Ersoy, İHA muhabirinin konuyla ilgili sorularına, “Başkaları dışarıda cirit atarken benim bu şekilde gelmem çok komik bir şey” diye yanıt verdi. Öte yandan Ersoy’un emniyette, “intihara teşebbüs”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “mala zarar verme” ve “hayasızca hareketler” gibi suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

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