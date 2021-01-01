Şevval Sam Hedef Gösterildi

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Bolu Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde sahne alacak olan Şevval Sam, Milat Gazetesi tarafından hedef gösterildi.

Hükümete yakınlığı ile bilinen Milat gazetesinin hedefinde sanatçı Şevval Sam var.

Bolu Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde sahne alacak olan Şevval Sam için Milat gazetesi, bugün manşetten Sam’ı hedef aldı.

Gazete Sam için, “30 Ağustos Zafer Bayramı için Bolu’da düzenlenecek etkinlikte vatandaşa hizmet için kullanması gereken paraları İslam düşmanı ve CHP yandaşı Şevval Sam’a akıtacağı ortaya çıktı. Tanju Özcan, Şevval Sam’a hayranlığıyla biliniyor” ifadelerini kullandı.