İMAMOĞLU’NDAN NEFES GAZETESİNE TARİHİ MEKTUP

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Nefes Gazetesi’ne mektup yazan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin siyasi gündemine damga vuracak mesajlar verdi. İmamoğlu mektubunda, Türkiye’nin en sancılı dönemlerinden geçtiğini vurgularken, yaşanan süreci “yeni bir doğumun sancıları” olarak değerlendirdi.

“BİR DOĞUMUN SANCILARINI YAŞIYORUZ”

İmamoğlu, mektubunda siyasal tarihimizin zorlu dönemlerinden geçtiğini ifade ederek, “Bugün yaşadığımız sancılar, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve yoksulluğa bir tepki olduğu kadar, aynı zamanda yeni, huzurlu ve mutlu bir başlangıcın doğum sancılarıdır.” dedi.

“BU KİRLİ OYUNU MİLLET BOZMUŞTUR”

Mektubunda özellikle son dönemde yargı ve devlet kurumları üzerinden siyaset yapılmasını eleştiren İmamoğlu, milletin bu kurguya karşı iradesini gösterdiğini belirterek, “Milletimiz bu kirli oyunu gördü ve bozdu. Millet kendi kaderine sahip çıkmıştır. Türkiye bir demokrasi devriminin eşiğindedir.” ifadelerini kullandı.

“DARBE DÖNEMLERİ GİBİ AMA BU KEZ FARKLI”

Daha önceki darbelerin askeri yapılarla gerçekleştiğini hatırlatan İmamoğlu, “Bu kez bir sivil darbe ile karşı karşıyayız. Yargıyı, polisi, medyayı kullanarak siyaset dizayn edilmeye çalışılıyor. Ancak bu millet hiçbir zaman darbecilerin istikametine gitmedi, yine gitmeyecek.” dedi.

“YENİ BİR DEMOKRASİ DEVRİMİ GELİYOR”

İmamoğlu, mektubunda güçlü bir demokrasi ve adalet vurgusu yaparak, “Halk artık sadece sandığa gitmekle yetinmeyecek, karar mekanizmalarında daha etkin olacak. Katılımcı demokrasi, şeffaflık ve hesap verebilirlik yeni dönemin temel taşları olacak.” diye konuştu.

“KİMSE MERAK ETMESİN O GÜNLER YAKIN”

Mektubunun sonunda umut dolu mesajlar veren İmamoğlu, “Türkiye’yi demokratik ve güçlü bir devletle geleceğe taşıyacağız. Kimse merak etmesin, o günler yakın. Hem de sanılandan çok daha yakın.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/