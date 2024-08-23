Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kayseri’de Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Kayseri’de Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
23 Ağustos 2024 - 8:55

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Felahiye ilçesi Karaşeyh Mahallesinde gerçekleşti. F.E. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Z.F. isimli kadın yaşamını yitirirken, sürücü F.E. ile 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Kazada yaşamını yitiren Z.F.’nin cansız bedeni ise yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü. Kaza ile alakalı inceleme başlatıldı.

97928-2.jpg

97928.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı!Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı!
Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü!Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü!
17 ilde DAEŞ operasyonu: 65 şüpheli yakalandı!17 ilde DAEŞ operasyonu: 65 şüpheli yakalandı!
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü!İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü!
Evini izinsiz kiralayana 100 bin TL ceza!Evini izinsiz kiralayana 100 bin TL ceza!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail askerinin Gazze’de çektiği insanlık dışı görüntüler ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bingöl’de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kayseri’de Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli öldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
17 ilde DAEŞ operasyonu: 65 şüpheli yakalandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Trump, mitingde kurşun geçirmez camın arkasında konuştu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erkeklerin yaptıkları giyim hataları
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü!
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail askerinin Gazze’de çektiği insanlık dışı görüntüler ortaya çıktı!Ağustos 23, 2024-9:09 am
Bingöl’de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü!Ağustos 23, 2024-9:04 am
Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı!Ağustos 23, 2024-9:00 am
Kayseri’de Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralıAğustos 23, 2024-8:55 am
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli öldü!Ağustos 23, 2024-8:51 am
Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü!Ağustos 23, 2024-8:47 am
17 ilde DAEŞ operasyonu: 65 şüpheli yakalandı!Ağustos 23, 2024-8:44 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !