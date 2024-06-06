Real Madrid’den şok Arda Güler hamlesi

Real Madrid’de müthiş bir sezon geçiren Arda Güler hakkında transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol devinin taraftarlarının da sevgilisi haline gelen Arda Güler’in kadroda yer açılması amacıyla kiralanacağı ifade ediliyor.
Real Madrid’de geleceği merak konusu olan Arda Güler konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelişimi için başka bir takıma kiralanacağı konuşulan milli oyuncunun kariyerine Real Madrid’de devam etmek istemesi yönetimi geri adım attırmıştı.
KADRODA YER AÇMAK İÇİN KİRALANACAK İDDİASI
İspanya’nın AS gazetesinde yer alan iddiaya göre Real Madrid yönetimi Arda Güler’i küme düşmemeye oynayan Getafe’ye kiralamak istiyor. Ortaya çıkan bu haberin ardından Real Madrid taraftarları şaşkına döndü.
ARDA GÜLER İSTEMİYOR
Devre arasında Milan’ın istediği Arda Güler, Real Madrid’de devam edebilmek için İtalyan devini reddetmişti. Getafe’nin teklifine direkt olarak ‘hayır‘ cevabı veren Arda Güler’in Real Madrid yönetimine bir hayli kırıldığı yazıldı.