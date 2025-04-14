BELEDİYELERİN İFTAR YEMEĞİ SKANDALI!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı tağşiş listesi, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. Gaziantep merkezli Merve Yemek isimli firmanın kıymasında at veya eşek eti tespit edildiği ortaya çıktı. Skandal, Bakanlığın 10 Nisan 2025 tarihinde yayımladığı ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesiyle kamuoyuna duyuruldu.

BELEDİYELERİN İFTAR ORGANİZASYONLARINI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren Merve Global Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait Merve Yemek, sadece Gaziantep Büyükşehir Belediyesi değil, birçok il ve ilçede iftar yemekleri ve öğrenci yemek ihaleleriyle adından söz ettirmişti.

Firma, deprem sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Ramazan iftar yemekleri ihalesini de kazanmış, 5 milyon 500 bin TL’lik bir sözleşmeye imza atarak binlerce kişiye iftar yemeği hazırlayıp dağıtmıştı.

AT VEYA EŞEK ETİ KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı listede, Merve Yemek’in kıymasında tek tırnaklı hayvan eti (at veya eşek eti) tespit edildi. Bu durum, özellikle öğrencilere ve vatandaşlara verilen yemek hizmetlerinin kalitesi ve denetimi konusunda büyük tartışma yarattı.

ÖĞRENCİLERE DE YEMEK HİZMETİ VERİYOR

Merve Yemek’in sadece iftar organizasyonlarında değil, Milli Eğitim Bakanlığı’nın taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere yemek hizmeti verdiği de ortaya çıktı. Firma, Kayseri, Antalya, Hatay ve Gaziantep başta olmak üzere birçok şehirde okul yemek ihalelerini kazanarak öğrencilere yemek hizmeti sundu.

FİRMANIN SAHİBİ VE GEÇMİŞİ

Merve Global Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi Adem Kıssa, firma müdürü ise Zeynep Kıssa olarak kayıtlarda yer alıyor. Firma, temizlik hizmetleriyle başladığı faaliyetlerine son yıllarda catering sektöründe hızla büyüyerek kamu kurumlarından 30’un üzerinde yemek tedarik ihalesi aldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepkiye neden olan olayla ilgili vatandaşlar, yetkililerden açıklama ve daha sıkı denetim talep ediyor. Belediyelerin ve kamu kurumlarının, yemek hizmeti aldığı firmaları daha titizlikle denetlemesi gerektiği vurgulanıyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/