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Zeynep Tokuş’un son paylaşımları ‘yok artık’ dedirtti!

Zeynep Tokuş’un son paylaşımları ‘yok artık’ dedirtti!
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12 Kasım 2021 - 12:05

Zeynep Tokuş’un son paylaşımları ‘yok artık’ dedirtti!

Oyunculuğu bıraktıktan sonra yoga başlayan ve daha sonra da yoğa eğitmeni olan Türkiye eski güzellerinden Zeynep Tokuş, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla, kendisine hayran bıraktırmaya devam ediyor.

Zeynep Tokuş'un son paylaşımları 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 1

Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş son pozuyla sınırları zorladı.

Zeynep Tokuş'un son paylaşımları 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 2

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği ‘Deli Yürek’ dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.

Zeynep Tokuş'un son paylaşımları 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 3

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

Zeynep Tokuş'un son paylaşımları 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 4

Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı paylaşmayı sürdürüyor.

Zeynep Tokuş'un son paylaşımları 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 5

Egzersiz yaptığı anları ve esnek pozisyonları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Zeynep Tokuş'un son paylaşımları 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 6

‘Bedenlerimizi esnetmeyiz’

Sınırları zorlayan Tokuş, son olarak esnekliğini gözler önüne serdiği pozu, şu notla paylaştı:

Zeynep Tokuş'un son paylaşımları 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 7

“Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar”

Zeynep Tokuş'un son paylaşımları 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 8

İşte, Zeynep Tokuş’un sınırları zorlayan hareketi…,

Zeynep Tokuş'un son paylaşımları 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 9

Zeynep Tokuş'un son paylaşımları 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 11

Zeynep Tokuş'un son paylaşımları 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 12

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