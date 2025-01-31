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İMAMOĞLU VE YAVAŞ’TAN BİRLİK MESAJI! OTOBÜS ÜZERİNDE EL ELE VERDİLER

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İMAMOĞLU VE YAVAŞ’TAN BİRLİK MESAJI! “SANDIK GELECEK, BU İKTİDAR GİDECEK”

İmamoğlu'na destek için İstanbul Adliyesi'ne giden Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , hakkında açılan soruşturmalar kapsamındaki bilgilerin ardından Çağlayan Adliyesi önünde CHP otobüsüne açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek için adliye önüne geçilmesi İmamoğlu ile birlikte el mesajı verdi.

İMAMOĞLU: “YARGI ELİYLE SÜREÇ DİZAYN EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

İmamoğlu, soruşturma sürecinde siyasi bir müdahale yapıldığını belirterek, şu sözleri sarf etti:

“16 milyon İstanbullunun portföyü burada böyle bir ifade vermeliydi. Yargının işleyişini düzenleme çabası devam ediyor. Ama yılmadık, yılmayacağız. Sandık gelecek, bu iktidar gidecek.”

İmamoğlu, hukukun bağımsız olması gerektiğini vurgulayarak, polis ve gösteriyi karşı karşıya getirme anlayışını kınadığını belirtti.

MANSUR YAVAŞ: “SİLİVRİ’Yİ KAPATALIM”

Mikrofonu alan Mansur Yavaş , hukukun siyasallaştırılmasını eleştirerek, “Türkiye’yi açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar” dedi ve Silivri Cezaevi’ne dikkat çekti:

“Silivri soğuktur diyenler, bunun kırıntısı olduğunu bilmelidir. Türkiye’de demokrasi ve hukuka hakim olacağız. Hiçbirimiz yargılanmaktan korkmuyoruz. İktidar değiştikten sonra, demokrasinin başlangıcı olarak Silivri Cezaevi’ni kapatalım.”

“KORKMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM”

Mansur Yavaş’ın ardından konuşmasına devam eden İmamoğlu, sürecin siyasi bir baskı olduğunu vurgulayarak, “Bizi engelleyemezler, biz aldatılmayız” diyerek mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Bu gelişmeler, siyasette büyük yankı uyandırırken, İmamoğlu ve Yavaş’ın aktardığı birlik mesaj dikkat çekti.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’TAN BİRLİK MESAJI! OTOBÜS ÜZERİNDE EL ELE VERDİLER
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