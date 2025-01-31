EKREM İMAMOĞLU’NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! “SİYASETTE MERTÇE YARIŞSINLAR”

EKREM İMAMOĞLU’NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! “ER MEYDANINA ÇIKIP MERTÇE YARIŞSINLAR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , soruşturma kapsamında soruşturma kapsamında ifade verdi. İmamoğlu’nun savcılıktaki beyanları ortaya çıkarken, açıklamalarda yargının siyasallaştığına dair sert eleştirilerde bulunuldu.

“HUKUKUN DEĞİL, TALİMATLARIN EGEMEN OLDUĞU BİR DÜZEN”

İmamoğlu, hukuki sürecin hukuki olmaktan çok, siyasi bir baskının sonucunun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada bulunmamın sebebi, kanun değil, talimatların egemen olan bir düzenden çıkmasıdır. ‘Hak yemem ama hakkımı da yedirmem’ diyerek seçilmiş bir kişiyim. Benim sözlerden tehdit edenler, yargıyı kontrol etme gücünü kaybetmekten korkanlardır. Yargıyı araçsallaştıran siyasiler, er meydanına giden mertçek Bunun yerine bu tür yolları denemekten vazgeçenler.”

“TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE” SÖZLERİNE YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Turpun yaşlı heybede” sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, “Asıl tehdit, yargıya doğrudan müdahale edenler tarafından yapılıyor. Yargıyı korkutmaya ve yönlendirmeye çalışan anlayışlar, bu ülkenin hukuk sisteminin en büyük zararları veriyor” dedi.

“KİMSE ADALET MÜCADELEMİZİ DURDURAMAZ”

İmamoğlu, özgürlüğün anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bizim mücadelemiz, hukuki talimatlarla değil, evrensel ilkelerle işlemesi içindir. Kimsenin adalet mücadelesini durduramaz. Bu düzen, ancak güçlü bir hukuk devletinin başından beridir. Herkes kendini milletin ferasetine teslim etsin, çünkü millet büyüktür!”

İmamoğlu’nun bu sözleri, siyasi arenada yankılanırken, dava sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.