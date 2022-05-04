Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Avrupa Putin’e karşı kılıcını çekti! ‘Petrol ithalatı tamamen yasaklansın’

Avrupa Putin’e karşı kılıcını çekti! ‘Petrol ithalatı tamamen yasaklansın’
2 views
04 Mayıs 2022 - 13:51

Avrupa Putin’e karşı kılıcını çekti! ‘Petrol ithalatı tamamen yasaklansın’

Avrupa Putine karşı kılıcını çekti Petrol ithalatı tamamen yasaklansın

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’daki acımasızlığı nedeniyle yüksek bir bedel ödemesi gerektiğini belirterek Rusya’nın AB’ye petrol ithalatının tamamen yasaklanmasını önerdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı işgale sert Yaptırım paketleri ile cevap veren Avrupa Birliği (AB) üyeleri bir yandan Ukrayna’ya silah yardımına devam ederken bir yandan da Rusya’ya uygulanacak 6. yaptırım paketi üzerinde çalışıyorlar.

RUS PETROL AKIŞI TAMAMEN DURMALI

Konuya ilişkin Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen Rus petrol akışının tamamen durması gerektiğini söyledi.

Rus petrolüne olan bağımlılığın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Leyen, “Açık olalım, bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne güçlü şekilde bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün tamamen yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak.” dedi.

SLOVAKYA VE MACARİSTAN’IN EK ESNEKLİK TALEBİ KABUL EDİLDİ

Rusya’ya uygulanacak yeni yaptırım paketinin içeriği hakkında bilgi veren von der Leyen, Rusya’nın ham petrol arzının altı ay içinde, rafine ürünlerinse yıl sonuna kadar yasaklanacağını duyurdu.

Ambargonun küresel pazara olan etkilerinin en aza indirileceğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı, “Böylece Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda kendimiz ve ortaklarımız üzerindeki zararı da en aza indiriyoruz. Ekonomimizin güçlü kalmasını sağlamak zorundayız” dedi.

Rus petrolüne en bağımlı iki ülke olan Slovakya ve Macaristan’nın alternatif kaynaklıklar bulmak için ek esneklik talepleri kabul edildi.

Avrupa Putine karşı kılıcını çekti Petrol ithalatı tamamen yasaklansın

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 

YENİ YAPTIRIM PAKETİNDE NELER VAR?

Rusya’ya uygulanacak 6. yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. Brüksel’deki temsilciler hafta sonuna kadar bir anlaşmaya varma umuduyla paketi inceliyor. Pakette yer alan dikkat çekici maddeler ise şöyle;

  • Kiev’in kuzeyindeki Bucha kasabasında sivilleri katleden ve Mariupol kuşatmasında rol alan askeri figürler yaptırım kapsamına alınacak.
  • Sberbank’ın da aralarında bulunduğu 3 büyük Rus bankası SWIFT’ten çıkarılacak.
  • Rusya Devlet televizyonunun Avrupa ülkelerinde yayın yapması yasaklanacak

PUTİN YÜKSEK BEDELLER ÖDEMELİ

Putin’in Ukrayna’daki acımasızlığı nedeni ile yüksek bedeller ödemesi gerektiğini belirten Leyen, “Putin, Ukrayna’yı haritadan silmek istedi. Belli ki başarılı olamayacak, bunun yerine kendi ülkesi batıyor. Avrupa’nın Ukrayna’ya karşı çok özel bir sorumluluğu var. Desteğimizle Ukraynalılar ülkelerini yeniden inşa edebilirler.” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğünü neden apar topar yaptıkları belli olduDüğünü neden apar topar yaptıkları belli oldu
Esenyurt’ta kiracılarla ev sahipleri birbirlerine girdi!Esenyurt’ta kiracılarla ev sahipleri birbirlerine girdi!
MSB duyurdu: Zeytindalı Harekat Bölgesi’nde bir asker şehit olduMSB duyurdu: Zeytindalı Harekat Bölgesi’nde bir asker şehit oldu
Trabzonspor’un gözü UEFA’da!Trabzonspor’un gözü UEFA’da!
Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor Sabriye’nin cesur pozları şaşkına çevirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Düğünü neden apar topar yaptıkları belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Esenyurt’ta kiracılarla ev sahipleri birbirlerine girdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MSB duyurdu: Zeytindalı Harekat Bölgesi’nde bir asker şehit oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Trabzonspor’un gözü UEFA’da!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avrupa Putin’e karşı kılıcını çekti! ‘Petrol ithalatı tamamen yasaklansın’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Madonna’nın kızından olay yaratan ayna pozu! “Annesi kadar cesur”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !