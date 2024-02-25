The Walking Dead’in yeni devam dizisinin Türkiye yayıncısı belli oldu

Yeni dizide Danai Gurira (Michonne) ve Andrew Lincoln (Rick Grimes) başrolde olacak. Devam dizisinde Rick ve Minhonne’un birbirlerinden uzun süre ayrı kalmalarına rağmen tüm zorlukları aşarak birbirlerini bulma çabası anlatılacak. 6 bölümden oluşan dizinin her bölümü 60 dakika sürecek.