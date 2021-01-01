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İmamoğlu Hakkında İddianame mi Hazırlanıyor?

İmamoğlu Hakkında İddianame mi Hazırlanıyor?
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05 Ocak 2022 - 15:34

İmamoğlu Hakkında İddianame mi Hazırlanıyor?

Eski AKP’li, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için iddianame hazırlandığını iddia etti. Özdağ, “Bu işi ciddiye alın bakın. Kulağıma duyumlar geliyor” diye konuştu.

İmamoğlu Hakkında İddianame mi Hazırlanıyor?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TELE1’de katıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için skandal bir iddiada bulundu.

Özdağ, İBB’ye başlatılan özel ‘teftiş’ ile ilgili yorumlarda bulunarak şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığı’nın böyle bir durum varsa derhal İBB’ye yazı göndermesi ve bu terörle iltisaklı kişiler hakkında işlem yapması gerekir. Gönderildi mi? Hayır. Bu yapılmış olsaydı, İçişleri Bakanlığı yazı gönderseydi ve İBB bu konu hakkında bir adım atmasaydı o zaman buraya müfettiş gönderilirdi. Şimdi mesele; seçimde yapamadıklarını yapmak.”

“ÜYERİNİ KURŞUN ASKER YAPTIKLARININ BİR GÖSTERGESİ”

“Seçimde kaybettiler, İstanbul bunlar için çok önemli, bakın bu ittifak kanuni değil defakto bir ittifaktı. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı ittifakı kanuni bir ittifaktı, o zaman Meclis’ten kanun çıktı ama belediye seçimlerinde bir kanun yok. Burada AK Parti ve MHP bir ittifak yaptı sonra bozuldu. İttifak yaparken milletvekilleri alkışlıyordu bozulurken de alkışladılar. Burada ne kadar bir gider tabusu oluştuğunu ve milletvekillerinin hür iradeleriyle hareket etmediklerini, partilerinin bir kışla kendi üyelerini kurşun asker yaptıklarının bir göstergesidir bu. CHP ve İYİ Parti oturdular sonra AK Parti ile MHP’de oturma lüzumunu hissettiler.”

“BAKIN, BUNU CİDDİYE ALIN…”

Özdağ, sözlerine şöyle devam etti:

“AK Parti’nin gayesi neydi? İstanbul ve Ankara’yı kaybetmemek. MHP’nin gayesi 3 tane belediyeyi kaybetmemekti. Adana, Mersin, Manisa’yı kaybetmemekti. Ankara ve İstanbul çok önemliydi ama bunlar kaybedildi. O günden beri operasyonlar devam ediyor. Bu işi ciddiye alın bakın. Hatta İBB ile ilgili iddianame yazıldığını tahmin ediyorum, kulağıma da duyumlar geliyor. Oraya kayyum atanmayacak zaten, İBB meclis üyeleri arasında seçim yapılacak. Burada hukuktan bahsetmenin anlamı var mı?”

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