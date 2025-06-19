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  3. İLHAM ALİYEV VE ERDOĞAN 250 BİNİNCİ AFET KONUTU TESLİM TÖRENİNDE BULUŞUYOR

İLHAM ALİYEV VE ERDOĞAN 250 BİNİNCİ AFET KONUTU TESLİM TÖRENİNDE BULUŞUYOR

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İlham Aliyev ve Erdoğan 250 Bininci Afet Konutu Töreninde! Deprem Bölgesinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Türkiye’nin deprem sonrası yeniden inşa sürecinde önemli bir aşama daha tamamlanıyor. 250 bininci afet konutu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla düzenlenecek törenle hak sahibine teslim edilecek.

Tören Kahramanmaraş’ta Yapılacak

Tarihi törenin adresi Kahramanmaraş. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağını güçlendiren bu anlamlı etkinlikte, depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Kahramanmaraş’ta inşa edilen konutların anahtarları teslim edilecek.

Azerbaycan Mahallesi Dikkat Çekiyor

Azerbaycan’ın desteğiyle kurulan Azerbaycan Mahallesi, kalıcı konut projeleri arasında öne çıkıyor. İlham Aliyev’in bu mahalledeki açılışa katılması, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Murat Kurum: “Son Depremzede Evine Girene Kadar Durmayacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “250 bininci konutumuzu Haziran ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Deprem bölgesinde sadece ev değil, umut da inşa ediyoruz” açıklamasını yaptı.

İLHAM ALİYEV VE ERDOĞAN 250 BİNİNCİ AFET KONUTU TESLİM TÖRENİNDE BULUŞUYOR
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