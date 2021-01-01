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Bakan Özer’den ara tatil açıklaması! Öğretmenler okullara gidecek mi?

Bakan Özer’den ara tatil açıklaması! Öğretmenler okullara gidecek mi?
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05 Kasım 2021 - 12:18

Bakan Özer’den ara tatil açıklaması! Öğretmenler okullara gidecek mi?

Bakan Özer&#39;den &#39;ara tatil&#39; açıklaması: Öğretmenler eğitimlerini online alacak - Haberler Milliyet

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar.” dedi.
Bursa Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valilik Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecini Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun belirlediği önlemler çerçevesinde başarılı bir şekilde yönettiklerini söyledi.

Devasa bir eğitim sistemine sahip olduklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

“18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71 bin 320 okulun aktif olarak eğitim öğretim sistemine devam ettiği bir sistem. Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1’in çok çok altındadır. Bugün itibarıyla tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır.”

Özer, bu süreçte en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranları olduğunu vurguladı.

Aşılama rakamlarına değinen Özer, şöyle devam etti:

“Birinci doz aşı oranı yaklaşık yüzde 93, ikinci doz aşı oranı bugün itibarıyla yüzde 88. Aşı olmayıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmenlerimizin oranı yüzde 5’i de dikkate aldığımız zaman en az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş olan Öğretmen oranımız yüzde 93. Hem Türkiye ortalamasının çok üzerinde hem de Kıta Avrupa’sındaki öğretmenlerin aşılanma oranının çok üzerinde performans gösteren öğretmenlerimizin aşılanma oranları. Ben tüm öğretmenlerimize hem kendi sağlıkları için hem de oluşturmuş oldukları örneklik için çok teşekkür ediyorum.”

ARA TATİL 15 KASIM’DA BAŞLIYOR

Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde 1 haftalık ara tatil olacağını hatırlattı.

Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Özer, “Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim.” ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın ev sahipliğindeki ziyarette Bakan Özer’e, AK Parti Bursa milletvekilleri ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve diğer ilgililer eşlik etti.

 

 

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