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Cumhuriyet’ten flaş açıklama: Gazetemiz içinde yine bir ele geçirme girişimi yaşanmıştır!

Cumhuriyet’ten flaş açıklama: Gazetemiz içinde yine bir ele geçirme girişimi yaşanmıştır!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Haziran 2023 - 12:32
Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Vakfı’nın para karşılığı manipülatif haber yaptığı iddiasına ilişkin yeni bir yazılı açıklama yayımladı. Gazeteden yapılan “Cumhuriyet, bir Kuvayı Milliye kurumudur; işgal edilemez” başlıklı açıklamada, “Gazetemiz içinde son günlerde yine bir ‘ele geçirme’ girişimi yaşanmıştır” denildi.

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