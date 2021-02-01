Ayşegül Yıldız’dan şaşırtan itiraf
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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, takipçilerinden gelen “İkinci kez anne olmak istiyor musunuz?” ve “Kaç kere aşık oldunuz?” sorularına verdiği yanıtlarla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ayşegül Yıldız, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Yıldız, “İstanbul’a yerleşmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine “Evet dönüş yapıyorum. Kısmetse nisan sonu mayıs başı gibi taşınmış olurum” ifadelerini kullandı
“KEŞKE ÇOCUĞU TEK YAPABİLSEM”
40 yaşındaki Yıldız, yeniden çocuk sahibi olmak isteyip istemediği konusunda ise “Evet çok isterim keşke tek başıma yapabilsem” yanıtını verdi.
Ardından “Kaç kere aşık oldunuz?” sorusu yöneltilen Ayşegül Yıldız, “Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım” şeklinde dikkat çeken bir itirafa imza attı.