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İçişleri Bakanlığı Acı Haberi Duyurdu

İçişleri Bakanlığı Acı Haberi Duyurdu
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11 Ekim 2021 - 13:02

İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de zırhlı araca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 özel harekat polisinin şehit, 3 özel harekat polisinin de yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de zırhlı araca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu, 1’i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’in Mare ilçesinde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisimiz yaralanmıştır.” denildi.

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