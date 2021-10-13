İçişleri Bakanlığı Acı Haberi Duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de zırhlı araca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 özel harekat polisinin şehit, 3 özel harekat polisinin de yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de zırhlı araca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu, 1’i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’in Mare ilçesinde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisimiz yaralanmıştır.” denildi.