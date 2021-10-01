Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

En Sağlıklı Kan Grubu Belli Oldu

En Sağlıklı Kan Grubu Belli Oldu
3 views
09 Ekim 2021 - 11:02
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan gruplarının olabileceği ortaya çıktı.

Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre birçok hastalığın sebebi kan grupları olabilir. Çalışmada tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği belirtildi.

AB KAN GRUBU DAHA RİSKLİ
NTV’de yer alan bilgilere göre araştırmada, kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu aktarıldı. 882 kişi üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riskinin diğer gruplara göre ortalama 5,6 kat daha fazla olduğu aktarılırken, 0 kan grubuna sahip kişilerin ise yarı yarıya daha az olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz yıllarda ABD’de yapılan bir araştırmada da AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsılzığına yakalanma olasılıklarının yüzde 23 daha fazla olduğu, B kan grubuna sahip kişilerin ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla olduğu vurgulanmıştı.

0 KAN GRUBU AZ ETKİLENİYOR
Yapılan başka bir araştırmada 0 kan grubuna sahip kişilerin hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı daha dirençli olduğu, bununla birlikte kalp krizi ihtimallerinin de daha düşük olduğunun altı çizilmişti.

Warwick Üniversitesi’nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Lawrence Young, araştırmalar ile ilgili, alyuvarlarınızın dışında bulunan ve hangi kan grubu olduğunuzu belirleyen moleküllerin kanınızın pıhtılaşma şeklini değiştirebileceğini söyledi.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kürtaj Filminin Görüntüleri Baygınlık GeçirttiKürtaj Filminin Görüntüleri Baygınlık Geçirtti
Yılmaz Özdil’den Anayasa’ya 5. MaddeYılmaz Özdil’den Anayasa’ya 5. Madde
Asansörde Dayak Yiyen Sarışın Ünlü Sanatçı Kim ?Asansörde Dayak Yiyen Sarışın Ünlü Sanatçı Kim ?
Kuruçeşme’de Gülşen Ateşi!Kuruçeşme’de Gülşen Ateşi!
Aşk Defterini Kapattı !Aşk Defterini Kapattı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milliler’e Dünya Kupası Yolunda Ağır Darbe!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En Sağlıklı Kan Grubu Belli Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kürtaj Filminin Görüntüleri Baygınlık Geçirtti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Özdil’den Anayasa’ya 5. Madde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asansörde Dayak Yiyen Sarışın Ünlü Sanatçı Kim ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuruçeşme’de Gülşen Ateşi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşk Defterini Kapattı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Biricik Çok Mutlu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Erçel Trafikte Hayranının Tacizine Uğradı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Fenerbahçeli Futbolcudan Aziz Yıldırım İtirafı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Milliler’e Dünya Kupası Yolunda Ağır Darbe!Ekim 9, 2021-11:06 am
En Sağlıklı Kan Grubu Belli OlduEkim 9, 2021-11:02 am
Kürtaj Filminin Görüntüleri Baygınlık GeçirttiEkim 9, 2021-10:54 am
Yılmaz Özdil’den Anayasa’ya 5. MaddeEkim 9, 2021-10:47 am
Asansörde Dayak Yiyen Sarışın Ünlü Sanatçı Kim ?Ekim 9, 2021-10:41 am
Kuruçeşme’de Gülşen Ateşi!Ekim 9, 2021-10:41 am
Aşk Defterini Kapattı !Ekim 9, 2021-10:12 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !