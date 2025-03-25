İBB Soruşturmasında Gözaltına Alınan Ercan Saatçi Sessizliğini Bozdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü sanatçı Ercan Saatçi, serbest bırakılmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan Saatçi, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, “Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi” ifadelerini kullanmıştı.

Ercan Saatçi’den Teşekkür Mesajı

Saatçi, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımında, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. “Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım” şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.

Ercan Saatçi Kimdir?

13 Mart 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ercan Saatçi, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Haydarpaşa Lisesi’nde eğitim aldığı sırada Sabri Süha Ansen’den keman dersleri aldı. 1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken TRT Eurovision finallerine katılma hakkı kazandı. Aynı yıl İTÜ’de düzenlenen üniversiteler arası müzik yarışmasında “Her Name Is N.G.” şarkısıyla birincilik kazandı.

1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması’nda Özdemir Erdoğan birinci olurken, Ercan Saatçi üçüncülük elde etti. Aynı yıl, İzel-Çelik-Ercan grubunu kurarak müzik kariyerinde önemli bir adım attı. Grup Vitamin ile çalışarak iki albüm çıkardı ve Çelik Erişçi’nin gruptan ayrılmasının ardından 1993 yılında İzel-Ercan olarak “İşte Yeniden” albümünü yayımladı. Kariyeri boyunca 600’e yakın şarkı sözü yazan ve 400’ün üzerinde beste yapan Saatçi, Doğan Müzik Company’den ayrılarak kendi müzik şirketi olan Rec by Saatchi’yi kurdu.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr