Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

58’lık Çıtır

58’lık Çıtır
2 views
06 Haziran 2022 - 14:30

Konser vermek için Kıbrıs’a giden Hülya Avşar, sahne öncesi plajda keyif yaptı. Siyah bikinisiyle şezlongda güzel havanın tadını çıkaran 58 yaşındaki Avşar, tüm gün uzanarak güneşlendi.

Bikinili görüntülenen Hülya Avşar sere serpe güneşlendi - Sayfa 1

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 58 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, konser vermek için Kıbrıs’a gitti. Sabah erken saatlerde Kıbrıs’a varan Avşar, tüm gün plajda dinlendi.

131

Bikinili görüntülenen Hülya Avşar sere serpe güneşlendi - Sayfa 2

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Posta’da yer alan habere göre, yıllardır tenis oynayarak spor yapan Avşar, siyah bikinisiyle kendisini plaja attı. Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Avşar, tüm gün şezlongda uzanarak güneşlendi.

231

Bikinili görüntülenen Hülya Avşar sere serpe güneşlendi - Sayfa 3

Ara ara telefonuyla uğraşan ünlü isim, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

331

Bikinili görüntülenen Hülya Avşar sere serpe güneşlendi - Sayfa 4

“BİR ERKEKTEN GÜZEL SÖZ DUYMADIĞIMDA BOŞLUK HİSSETMİYORUM”
Konserinde Sen Aşk mısın isimli yeni şarkısını 3 kere seslendiren Hülya Avşar, kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

431

Bikinili görüntülenen Hülya Avşar sere serpe güneşlendi - Sayfa 5

Erkekler hakkında konuşan şarkıcı, “Bir erkekten güzel söz duymasam bile boşluk hissetmiyorum. Çünkü bizim meslekte sürekli iltifat alıyorsunuz” dedi.

531

Bikinili görüntülenen Hülya Avşar sere serpe güneşlendi - Sayfa 6

Yoğun konser takviminden dolayı Ayvalık’taki yazlığına gidemediğini söyleyen şarkıcı, “Ama çalışmak güzel bir şey” diyerek bu durumdan rahatsız olmadığını belirtti.

631

Bikinili görüntülenen Hülya Avşar sere serpe güneşlendi - Sayfa 7

731

Bikinili görüntülenen Hülya Avşar sere serpe güneşlendi - Sayfa 8

831

Bikinili görüntülenen Hülya Avşar sere serpe güneşlendi - Sayfa 9

931

Bikinili görüntülenen Hülya Avşar sere serpe güneşlendi - Sayfa 10

1031

Bikinili görüntülenen Hülya Avşar sere serpe güneşlendi - Sayfa 11

1131

Bikinili görüntülenen Hülya Avşar sere serpe güneşlendi - Sayfa 12

1231

Bikinili görüntülenen Hülya Avşar sere serpe güneşlendi - Sayfa 13

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da hareketli dakikalar! Şüpheli çantadan el bombası çıktıİstanbul’da hareketli dakikalar! Şüpheli çantadan el bombası çıktı
Simge Sağın’dan yatak odasında yarı çıplak poz! “Hiç giyinmesen daha iyiydi”Simge Sağın’dan yatak odasında yarı çıplak poz! “Hiç giyinmesen daha iyiydi”
‘Çok mutluyuz’ demişti! Sürpriz aşk kısa sürdü‘Çok mutluyuz’ demişti! Sürpriz aşk kısa sürdü
Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattıGülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı
Metin Akpınar’dan Erdoğan yorumu: Seçilemeyeceğini görürse seçime gitmezMetin Akpınar’dan Erdoğan yorumu: Seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YİĞİDİN HAKKI VERİLMELİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da hareketli dakikalar! Şüpheli çantadan el bombası çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Simge Sağın’dan yatak odasında yarı çıplak poz! “Hiç giyinmesen daha iyiydi”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Çok mutluyuz’ demişti! Sürpriz aşk kısa sürdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
58’lık Çıtır
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metin Akpınar’dan Erdoğan yorumu: Seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’li eski vekilden olay ‘MİT tırları’ iddiası! ‘Yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selçuk Geçer’den korkutan dolar açıklaması! ‘Bedelini ağır öderiz…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fiyat şişiren 65 bin kişi tespit edildi
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul’da hareketli dakikalar! Şüpheli çantadan el bombası çıktıHaziran 6, 2022-3:36 pm
Altın fiyatları bugün ne kadar?Haziran 6, 2022-9:49 am
Deprem mi oldu?Haziran 6, 2022-9:47 am
Uzmanlar yorumladı… Türkçe soruları LGS tarihinin en zoruyduHaziran 6, 2022-9:14 am
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?Haziran 3, 2022-9:42 am
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?Haziran 3, 2022-9:42 am
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 2 HaziranHaziran 2, 2022-9:59 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !