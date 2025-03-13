HANDE ERÇEL’DEN PASPAS YORUMLARINA YANIT!

Paris Moda Haftası’nda giydiği siyah elbisesiyle sosyal medyanın gündemine oturan Hande Erçel, kendisine yöneltilen eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Sosyal medyada “paspas” benzetmesiyle alay konusu olan elbisesi hakkında konuşan ünlü oyuncu, eleştirilere aldırmadığını söyledi.

“YORUMLARI OKUMUYORUM”

Hande Erçel, eleştiriler hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yorumları okumuyorum. Çoğu sayfayı görmüyorum ama arkadaşlarımın tepkileri çok güzeldi.”

Güzel oyuncu, her zamanki gibi pozitif tavrıyla dikkat çekti.

“BENİM DE DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM YERLER VAR”

Muhabirlerin “Güzelliğiniz çok konuşuluyor. Sizin kendinizde beğenmediğiniz bir şey var mı?” sorusuna ise samimi bir yanıt verdi:

“Herkesin var ya… Var tabii ki benim de var. Çok şey var ama özel, spesifik bir şey söylemeyeyim ki başlık olmasın.”

Bu cevabıyla, kendisine yöneltilen eleştirileri olgunlukla karşıladığını gösterdi.

AŞK HAYATI: “HER ŞEY YOLUNDA”

Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Sabancı’nın o sırada Şampiyonlar Ligi izlediğini belirten Erçel:

“Her şey yolunda. O Şampiyonlar Ligi’ni izliyor. Biz kız kıza yemekteyiz.” diyerek ilişkilerinin sorunsuz devam ettiğini ifade etti.

YENİ PROJELER GELİYOR

Yoğun iş temposuna da değinen Erçel, yakında yeni projelerle izleyici karşısına çıkacağını müjdeledi:

“Nisan, Mayıs tam tarihini bilmiyorum, yakında film yayına girecek. Onun dışında da var, bir filme başlayacağım. Sonra başka projeler de olacak, duyarsınız.”

Hande Erçel Sosyal Medyanın Gözdesi

Estetik operasyonları ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, Paris Moda Haftası’ndaki elbisesiyle de büyük ilgi gördü. Her ne kadar eleştirilse de, hayranları tarafından desteklenmeye devam ediyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com