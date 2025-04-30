FERDİ TAYFUR’UN MİRAS DAVASI DEVAM EDİYOR

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un ölümünden sonra başlayan miras tartışmaları, hukuki sürece taşındı. 2 Ocak 2025’te hayatını kaybeden Tayfur’un vasiyetnamesi üzerinden açılan davanın ikinci duruşması, Muğla’nın Marmaris ilçesinde görüldü. Dava sürecinde hem aile fertleri hem de vasiyette adı geçen kamu kurumları arasında itirazlar dikkat çekiyor.

MAHKEMEDEN ERTELENME KARARI GELDİ

Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Tayfur’un yakınları ve avukatları hazır bulundu. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’nin avukatları da salondaydı. Mahkeme, arka arkaya görülen üç dava dosyasından birini karara bağlarken, diğer duruşmayı 28 Mayıs 2025 tarihine erteledi.

FERDİ TAYFUR’UN MİRASINI KİMLER ALACAK?

5 Şubat’ta görülen ilk duruşmada açıklanan vasiyete göre, sanatçının İstanbul Fatih ve Muğla Marmaris’teki taşınmazları Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Bolu Mudurnu’daki 4 taşınmazı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Yalova’daki 8 villası ise LÖSEV’e bırakıldı.

Tayfur ayrıca, müzik telif haklarını ve beste gelirlerini Nilüfer Turanbayburt’a bıraktı. Diğer taşınmazlar ise çocukları ve yakın akrabaları arasında paylaştırıldı. Ancak bazı mirasçılar, vasiyetin içeriğine itiraz ederek davayı sürdürme kararı aldı.

AİLEDEKİ İSİMLER GÜNDEMDE

Ferdi Tayfur’un 4 farklı ilişkiden toplam 5 çocuğu bulunuyor. İlk oğlu Timur Turanbayburt, sanatçının Konya’daki birlikteliğinden dünyaya geldi ve 2020 yılında babasına böbreğini bağışladı. Tayfur’un resmi nikâhlı eşi Zeliha Turanbayburt ile olan evliliğinden Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı bulunuyor. Ayrıca ünlü oyuncu Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen Tuğçe Tayfur da sanatçının en bilinen çocuklarından biri.

HUKUKİ SÜREÇ MERAKLA TAKİP EDİLİYOR

Ferdi Tayfur’un ölümünden sonra kamuoyuna yansıyan vasiyetname, hem aile bireyleri hem de kamu kurumları açısından dikkat çeken detaylar içeriyor. Mirasçılar, ilk duruşmada verdikleri beyanları sürdürdüklerini belirtirken, mahkeme sürecinin önümüzdeki haftalarda daha da netlik kazanması bekleniyor.