İbrahim Kutluay oğluyla tatilde

İbrahim Kutluay, Demet Şener’le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Kutluay ile birlikte Çeşme’de tatil yapıyor. Önceki gün plajda görüntülenen baba-oğulun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün Çeşme’deki bir plajda objektiflere yansıdı.
Demet Şener’le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Kutluay ile birlikte tatil yapan Kutluay, denize girerken görüntülendi.
Sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bırakan İbrahim Kutluay, dalgaların içinde oğluyla şakalaştı.
Ömer ile birlikte suda vakit geçiren Kutluay’ın o anları objektiflere böyle yansıdı.
Baba-oğulun neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.