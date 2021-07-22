HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

İbrahim Kutluay oğluyla tatilde

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İbrahim Kutluay oğluyla tatilde
32 views
22 Temmuz 2021 - 12:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

İbrahim Kutluay, Demet Şener’le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Kutluay ile birlikte Çeşme’de tatil yapıyor. Önceki gün plajda görüntülenen baba-oğulun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün Çeşme’deki bir plajda objektiflere yansıdı.

Demet Şener’le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Kutluay ile birlikte tatil yapan Kutluay, denize girerken görüntülendi.

Sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bırakan İbrahim Kutluay, dalgaların içinde oğluyla şakalaştı.

Ömer ile birlikte suda vakit geçiren Kutluay’ın o anları objektiflere böyle yansıdı.

Baba-oğulun neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alişan’dan duygusal mesaj: Artık 4 çocuğum varAlişan’dan duygusal mesaj: Artık 4 çocuğum var
Diyarbekirspor Başkanlarına ‘Kırmızı Cephe’ SürpriziDiyarbekirspor Başkanlarına ‘Kırmızı Cephe’ Sürprizi
Bakan Koca paylaştı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!Bakan Koca paylaştı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!
Snejder’den Galatasaray Yorumu: Şok OldumSnejder’den Galatasaray Yorumu: Şok Oldum
ABD’den Türkiye ve Afganistan AçıklamasıABD’den Türkiye ve Afganistan Açıklaması
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Kutluay oğluyla tatilde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Hakim’den Bir Başarı Daha
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alişan’dan duygusal mesaj: Artık 4 çocuğum var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyarbekirspor Başkanlarına ‘Kırmızı Cephe’ Sürprizi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Koca paylaştı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Snejder’den Galatasaray Yorumu: Şok Oldum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’den Türkiye ve Afganistan Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tokyo Olimpiyatları’nda Kovid-19 Vakları
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsaya Açılıyorlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kurban Bayramı’nda İlk Günün Bilançosu
SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Kutluay oğluyla tatildeTemmuz 22, 2021-12:35 pm
Ece Hakim’den Bir Başarı DahaTemmuz 22, 2021-12:30 pm
Alişan’dan duygusal mesaj: Artık 4 çocuğum varTemmuz 22, 2021-12:21 pm
Diyarbekirspor Başkanlarına ‘Kırmızı Cephe’ SürpriziTemmuz 22, 2021-12:15 pm
Bakan Koca paylaştı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!Temmuz 22, 2021-11:24 am
Snejder’den Galatasaray Yorumu: Şok OldumTemmuz 22, 2021-11:15 am
ABD’den Türkiye ve Afganistan AçıklamasıTemmuz 22, 2021-11:10 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.