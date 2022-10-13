TOKİ ARSA ÖDEME PLANI: TOKİ arsa fiyatları ve taksitleri ne kadar, ödeme planı nasıl? Arsa satışı için peşinat ücreti belli oldu mu?

TOKİ arsa başvurularıyla birlikte ödeme planı ve taksitler de gündemde yer alıyor. TOKİ ‘İlk Evim Arsa’ projesiyle ilgili detaylar belli oldu. Başvurular 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki TOKİ arsa fiyatları ve taksitleri ne kadar, ödeme planı nasıl? Arsa satışı için peşinat ücreti belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylar…
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TOKİ ‘İlk Evim Arsa’ projesinin detayları belli oldu. Arsa satışı için başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak. Başvurular da 10 Ekim 2022’de başlayıp 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Ayrıca projeye başvurular da e-Devlet üzerinden ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Peki TOKİ arsa fiyatları ve taksitleri ne kadar, ödeme planı nasıl olacak? Arsa satışında peşinat ücreti belli oldu mu?
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TOKİ ARSA TAKSİTLERİ VE ÖDEME PLANI NASIL?
Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 1604 liradan başlayan sabit ödemelerle 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenebilecek.
Müşterek parsellerin ödemeleri ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle sabit ödemelerle yapılabilecek.
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TOKİ ARSA SATIŞI İÇİN PEŞİNAT ÜCRETİ NE BELLİ OLDU MU?
Arsa tahsis bedelinin 1/10’u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.
Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir.
Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.