TOKİ ARSA ÖDEME PLANI: TOKİ arsa fiyatları ve taksitleri ne kadar, ödeme planı nasıl? Arsa satışı için peşinat ücreti belli oldu mu?

TOKİ ‘İlk Evim Arsa’ projesinin detayları belli oldu. Arsa satışı için başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak. Başvurular da 10 Ekim 2022’de başlayıp 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Ayrıca projeye başvurular da e-Devlet üzerinden ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Peki TOKİ arsa fiyatları ve taksitleri ne kadar, ödeme planı nasıl olacak? Arsa satışında peşinat ücreti belli oldu mu?