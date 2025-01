Bilinç : Sınırlarımızı Belirleyen Güç

Bizi yöneten, yaşamımızı yönlendiren şey nedir? Hakkında zihnimizin yapısına göz atacağız . Zihnimiz iki ana bölümden oluşmaktadır. Bir buz dağı gibi suyun üzerinde gözüken %10’luk kısmı Bilinç, suyun altındaki %90’lık bölümü de Bilinçaltımızdır.Zihnimizin giriş kapısını bir kameranın objektifi gibi düşüncelim . Zihnimiz Sadece deneyimlediği ve var kabul ettiği üç boyutlu dünyanın bilgilerine göre davranır. Bu bilgileri de beş duyu organın deneyimlerine göre algılar. Halbuki bu kameranın objektifinin kaydettiği üç boyutlu dünyamız dışında milyonlarca bilgi vardır ve bunlar bilinçli zihin tarafından algılanmadan direk bilinçaltına kaydolur. Bilincimiz egomuz tarafından yönetilen kendimizi korumak için geliştirdiğimiz savunma mekanizmalarının mekânıdır. Egonun çok yükselmesi bizlerin bilinçaltımızla kuracağı ilişkiyi olumsuz yönde etkiler.

Bilinçaltımız enerji üreten bir DİNAMODUR;Bilinçaltımız MIKNATISTIR.

Çok güçlü bir çekim gücüne sahiptir. Neleri çeker bu mıknatıs? Biraz önce söz ettiğim programları oluşturan kayıtların yaşamımızdaki gerçeklerini. Bu şu demektir, bilinçaltımızda hangi kayıt mevcutsa o kayda uygun yaşam deneyimlerini çekeriz. Kayıtlardan korkular doğar, korkulardan eskileri pekiştiren yeni kayıtlar. Tam bir kısırdöngü. Bir yerden başlamak gerekiyor, hangisini önce tespit edersek ondan. Korkuysa tespit edilen, korku enerjisini sevgi enerjisine dönüştürmeyi, kayıtsa tespit edilen, yaşamımızı olumsuz olarak etkileyen kaydın yerine olumlu kaydı yerleştirmek gerekiyor. Bunu yapamadığımız zaman bizi olumsuz etkileyen program çalışır ve bizler büyük bir çekim gücüyle, bu korku ve kayıtların doğurduğu deneyimler denizinde yüzeriz ve arzu ettiğimiz ufuklara yelken açamayız. Sonra da şunu deriz “ neden hep aynı tarz olaylar yaşıyorum”. Sebep mıknatısınızın çekim alanı. Öyle güçlü bir bilinçaltına sahibiz ki çekeceğimiz deneyimleri seçme şansımız var ve yöntemi aslında çok kolay ama emek isteyen bir çalışma.Maddenin en küçük yapı taşı olan atomlar doğada canlı-cansız bütün nesnelerde bulunur. İnsanı diğer nesnelerden

ayıran şey ise bilinçtir. Düşünce değişirse madde de etkilenir. Atomun % 99’u

enerjidir. Maddenin yerine enerjiye odaklanarak, bütünlüğü hissederek bir alan yaratabilirseniz şimdiki ana ulaşabilirsiniz. Dikkatinizi ve enerjinizi ne tarafa yönlendirdiğinizönemlidir.

Farkındalığınızı şimdiki ana odakladığınızda saf bir bilinç taşırsınız.

Saf bilinç ve yüksek farkındalık alanında bulunduğunuz her an, bir yerden başka bir yere, bir zamandan başka bir

zamana geçebilirsiniz.Beynin daha bütünsel formda ateşlenmeye başladığı ve aynı bütünsel rezonansta çalıştığı gerçeklik boyutu saf bilinçtir.

Beta beyin dalgalarından daha düzgün beyin dalgalarına geçtiğinizde, beyin enerji üretmeye başlar. Bir şeye niyet

ettiğinizde, niyetiniz ne kadar NET olursa beyniniz o kadar güçlü ve tutarlı sinyaller üretmeye başlar.

Eğer sizden geleceğinize âşık olmanızı istesem, kalp geliştiğinde manyetik bir alan yaratır; bilinç tutarlı olan beyindir,

kalbin enerjisi ise saf sevgidir. Yani sevgi atomları bir arada tutan yapıştırıcıdır.

Enerjinizi bu alanda senkronize ederseniz; tesadüfleri, eş zamanlılıkları ve fırsatları görmeye başlarsınız.Dikkatimizi ve enerjimizi ne tarafa yönlendirdiğimiz önemlidir.

Bilinçaltımız bizimle konuşur. Bunu sezgiler yoluyla yapar. Hani deriz ya bazen içimden gelen ses, işte bu bilinçaltının sesidir. Bizler genelde bu sesi dinlemeyiz ve deriz ki mantığım böyle diyor. Burada mantığı yadsımıyoruz. Sadece mantığımız yargılarımıza göre hareket ettiğini ve yanılma payımız çok yüksek olduğunu belirtiyoruz. Sezgilere önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum dikkat edin her zaman içinizden gelen ses haklı çıkar.Evren, dünya ve gezegenler, yıldızlar, gök adalar ve diğer tüm madde ile enerji yapıları da dahil olmak üzere uzay ve

zamanın tamamını oluşturur. Evren canlı bir organizmadır dünyada bulunan her bir organizmanın kollektif iş birliği

sonucunda evren oluşmaktadır.Sen bu ekosistemin parçacığını bedeninde taşıyorsun. Sen o evrensin.

Simay ohara / Enerji terapisti