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Hürriyet ve Posta için hangi karar alındı? Milliyet Gazetesi kapanıyor mu?

Hürriyet ve Posta için hangi karar alındı? Milliyet Gazetesi kapanıyor mu?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Haziran 2023 - 11:31

Tirajlardaki düşüş nedeniyle büyük zarara girdiği belirtilen Demirören Medya’ya bağlı Milliyet Gazetesi’nde kağıt baskının bu ay sonu kapatılacağı, Hürriyet ve Posta da daraltmaya gidileceği belirtildi.

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